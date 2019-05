Straatlegale Aston Martin Vulcan doet de Gumball

Wat nou een comfortabele Bentley of Rolls-Royce. Dit is een auto die de Gumball weer leuk maakt om te volgen!

Over een paar weken is het weer zover. Dan gaat jaarlijkse Gumball 3000 van start. Van vrijdag 7 juni tot en met zaterdag 15 juni is de autokaravaan te vinden op een route van het Griekse Zakynthos naar het Spaanse eiland Ibiza.

De line-up zal er ongetwijfeld weer te gek uit komen te zien, met meerdere Bugatti’s, peperdure Ferrari’s en de nodige Lamborghini’s. Dan zijn er ook nog uitzonderingen die zeker de moeite waard zijn om te noemen. Neem nu het vervoersmiddel van Team 106. Die nemen ongetwijfeld de meest krankzinnige auto van dit jaar mee.

Dit team, met de rijders S. Tomkins uit Engeland en G. Stepanovs uit Oostenrijk, zal een straatlegale Aston Martin Vulcan meenemen naar de grid. Het is één van de weinige Vulcans die is omgebouwd naar straatlegale specificaties. Voor deze ombouw moesten onder meer fatsoenlijke koplampen geïnstalleerd worden, maar ook zaken als richtingaanwijzers en een claxon. Sommige dingen zijn echter gelijk gebleven aan de track-only variant, zoals het oorverdovende uitlaatsysteem.

De Vulcan is in een oplage van 24 stuks gebouwd en werd door Aston Martin verkocht aan klanten voor 2,5 miljoen euro per stuk. De volbloed raceauto heeft een 7.0 liter V12 onder de kap, die goed is voor 800 pk.

Aston Martin-ambassadeur James William Walker, beter bekend als YouTuber MrJWW, zal voor het merk de nodige kilometers maken achter het stuur van de Vulcan gedurende de Gumball 3000. In een video op zijn kanaal laat hij de bizarre Vulcan zien. Aan het elitefeestje doen dit jaar zeker 11 Nederlanders mee, waaronder Jeroen van den Berg en zijn Bugatti Chiron.

Fotocredit: Aston Martin via Instagram