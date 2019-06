Pirelli wil liever geen kombocht op vernieuwd Circuit Zandvoort

En dat is helemaal zo vreemd nog niet.

Over het algemeen is het nieuws dat de Dutch Grand Prix in 2020 terugkeert op de Formule 1-kalender goed ontvangen. Met name de fans van Max Verstappen, de teams en de coureurs zijn grotendeels tevreden. Toch blijkt dat niet iedereen die direct verbonden is aan het circus staat te springen om de wedstrijd op het circuit van Zandvoort. De beoogde aanpassingen aan de baan vallen niet bij iedereen even goed in de smaak.

Het hoofd van Pirelli’s motorsportafdeling heeft tegenover RaceFans aangegeven dat hij niet zo blij is met het feit dat Zandvoort van plan is een kombocht aan het circuit toe te voegen. Om inhaalpogingen te bevorderen zal de laatste bocht, te weten de Arie Luyendykbocht, worden aangepast. Volgens de plannen moet deze bocht worden verkant, wat in feite betekent dat er een ‘banking’ komt. Als gevolg zullen de coureurs plankgas en met de DRS-flap open het rechte stuk op kunnen knallen.

Alleen al bij de gedachte van een kombocht krijgt Pirelli flashbacks naar een duister verleden in de Formule 1. In 2005, tijdens de hoogtijdagen van de bandenoorlog tussen Bridgestone en Michelin, was er een enorm drama bij de Grand Prix van de Verenigde Staten. Op de Indianapolis Motor Speedway kon Michelin na een aantal klapbanden de veiligheid van zijn rubber niet garanderen, waardoor uiteindelijk slechts zes auto’s van start gingen – uiteraard tot grote onvrede van het publiek.

Het is niet onlogisch dat Pirelli zich nu al zorgen maakt over deze kombocht, aangezien de verkanting eeen hoek van mogelijk 18 graden zal krijgen. Dit is aanzienlijk meer dan op het circuit van Indianapolis, waar de banking maximaal 9,2 graden meet. Als de kombocht er inderdaad komt, dan wil Pirelli vanzelfsprekend een soortgelijk debacle vermijden. De bandenfabrikant zal o.a. naar Daytona – hier is de banking op sommige plekken boven de 30 graden – afreizen om te onderzoeken hoe zijn banden zich daar houden.

Overigens komt uit het bericht een nog opmerkelijker detail naar voren. Hoewel de vertegenwoordigers van Zandvoort beweren dat alle aanpassingen voor de nieuwe editie gereed zullen zijn, lijkt dit niet te gaan gebeuren. Naar het schijnt is de kans aannemelijk dat de kombocht pas voor de Grand Prix van 2021 wordt toegevoegd. Mogelijk zal voor de eerste editie de huidige lay-out worden gebruikt.