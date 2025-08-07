Alfa Romeo Giulietta 2010-2021 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Alfa Romeo Giulietta 2010-2021.

Je kunt natuurlijk op zoek gaan naar een tweedehands Volkswagen Golf, maar je kunt ook gaan voor Italiaanse stijl en een Alfa Romeo Giulietta op de kop tikken. Vroegah was de Giulietta een sportieve sedan, maar toen de naam in 2010 terugkeerde stond die op de kont van een hatchback uit het C-segment.

De vervanger van de 147 zou de naam Milano krijgen, maar die naam brengt kennelijk weinig geluk voor het merk, want ook hier waren de folders al gedrukt toen toch nog werd besloten om de auto Giulietta te dopen.

De auto is best een tijdje op de markt geweest. In de elf jaar dat de auto bij de Alfa Romeo dealer stond heeft hij twee keer een facelift gehad. Een opvolger kwam er niet. Stellantis had andere plannen. De Tonale moest niet alleen de Giulietta maar ook de MiTo gaan vervangen. Hoe succesvol dat is…

Maar goed, de Giulietta is van voor het Stellantis tijdperk. Dus geen 1.2 PureTech motor onder de kap. Dat is alvast mooi meegenomen. Er was wat te kiezen. Zowel op benzine als dieselgebied. Een 120 pk 1.4 Turbo is de volle 11 jaar leverbaar geweest. Er volgden al snel een 150 en 170 pk sterke 1.4 Turbo Multi-air en er was vanaf het begin ook keus in diesels. Een 1.6 en een 2.0 liter diesel was beschikbaar. Hij is er ook even als BiFuel geweest, met een LPG tank achterin. Maar de versie die we natuurlijk allemaal willen is de Quadrifoglio Verde. Met de 1.750 Turbo Benzina motor uit de 159. Eerst 235 pk, na de eerste facelift nog wat verder opgekieteld naar 240 pk. Na de tweede facelift heet hij Veloce, want Quadrifoglio Verde was maar moeilijk uitspreken…

Twee keer een facelift dus. De eerste was in 2013 en was minimaal. Denk aan een chromen omlijsting voor de mistlampjes, een iets gewijzigde grille plus nieuwe kleuren en wielen. Er is een nieuw infotainmentsysteem met touchscreen, naar keuze 5 of 6,5 inch. De Quadriofoglio Verde krijgt er een paar PK’s bij en is er vanaf nu niet meer als handbak, alleen nog maar met TCT automaat.

In 2016 wordt de Alfa Romeo Giulietta nogmaals voorzien van een ‘facelift’. De wijzigingen zijn wederom erg subtiel, alhoewel de compacte hatchback nu een andere voorbumper krijgt. Ook de grille is nieuw. Je kan de ‘MY2016’-modellen herkennen aan

de nieuwe Alfa Romeo logo’s en het nieuwe lettertype, waarmee de Giulietta in de pas loopt met de Giulia , die ook in 2016 het levenslicht ziet. De Veloce krijgt donkere koplamp-units en een overboost-functie, waarmee de auto nu in 6,0 seconden naar de 100 km/u sprint en 243 km/u haalt.

Aangezien de Alfa Romeo Giulietta een aardig tijdje op de markt is geweest is er online best het één en ander te vinden. We doken in de ervaringen van de berijders en zetten voor jou alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij om aan te denken als je een Alfa Romeo Giulietta 2010-2021 wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Alfa Romeo Giulietta 2010-2021 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop even door de lijst met Alfa Romeo Giulietta 2010-2021 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De Giulietta is altijd een vijfdeurs hatchback, in tegenstelling tot zijn voorganger (de 147) die er ook als driedeurs was. Wel leende Alfa Romeo het bekende trucje met de deurgrepen aan de achterzijde die in de C-stijl verstopt zijn, waardoor de auto wel de uitstraling van een driedeurs heeft.

Voor wie wel sportieve looks wenst, maar minder dikke motoren wil is het handig om uit te kijken naar de Giulietta Sprint. Deze is voorzien van 17” wielen, andere bumpers en dubbele uitlaat pijpjes, maar heeft een bescheiden 1.4 Multi-air motor met in dit geval 150 pk. De Sprint met automaat heeft altijd 170 pk. Ook dieselen is mogelijk met de ‘Sprint’.

Ook was er het Pack QV, waarmee kopers de uitstraling van de Quadrifoglio Verde kunnen combineren met kleinere motoren. Denk aan donkere koplampen, dorpelverbreders, 18-inch wielen, een sportonderstel, rode remklauwen, het QV-dashboard en een sportinterieur met half leren of volledige leren bekleding.

Let op rammeltjes en kraakjes in het interieur (en trillende spiegels) Ook komen we problemen met de audiospeakers tegen. Loszittende speakers, trillende speaker of speakers die het gewoon helemaal niet doen. Het komt allemaal voorbij. Besteed tijdens de proefrit dus even tijd aan geluiden in het interieur. Speciale aandacht ook voor bandengeruis. Die laatste komen we heel veel tegen.

Ook even de kachel volle bak uittesten. Altijd slim om verwarming en airco uit te proberen tijdens de proefrit. Wordt de cabine goed warm of koud. In het geval van de Giulietta komen we problemen tegen met de verwarming specifiek in de voetenruimte. Even uittesten dus!

De stoelen zorgen voor wisselende recensies. Ze worden toch wel als wat vlak ervaren. Zeker bij hoge kilometerstanden loont het om even goed de zitpositie in de stoel te checken. Ze zakken wat door op de lange termijn. Een andere oplossing kan een andere uitvoering zijn. Denk aan de Sprint of de Exclusive. De stoelen die daarin zitten krijgen de handen wel op elkaar.

Ruimte genoeg in het interieur. Ook achterin kun je redelijk zitten. Al is het voor volwassenen misschien qua beenruimte niet super comfortabel. Hoofdruimte is er overigens te over.

Dan nog een ander dingetje. De pookknop. Die wil nog wel eens loskomen. Kijk even of ie nog goed vast zit, anders kan die meteen even gelijmd worden voor aankoop. Kleinigheidje, maar we noemen het toch even.

Loop meteen even het kunststof en de sierlijsten in de auto na. Die zijn krasgevoelig. Check in de kofferbak even op waterschade. De rubberen afdichting van de achterruitwisser wil nog wel eens niet goed afsluiten en zo kan er water in de klep lopen. Met alle gevolgen van dien.

Onderstel

Een Alfa Romeo rijdt je natuurlijk omdat je Alfa wil rijden. Alle eventuele ongemakken neem je dan voor lief. Want hij plakt aan de weg. Het onderstel is niet altijd hetzelfde. De motorisering maakt uit voor de veren die onder de auto zitten en je kunt kiezen voor het sportonderstel. Verder is de demping harder in de Dynamic stand. De auto is 11 jaar geleverd en de afstelmogelijkheden en vering is in de loop der tijd nog wel aangepast. Dus dat betekent een flinke testrit maken met je Alfa Romeo Giulietta occasion. Lekker bochten draaien, daar kun je vrij hard doorheen. Rijdt echt als een Alfa!

Nog even over dat Dynamic. De auto heeft een DNA schakelaar waar je de rijstanden mee bedient. N staat voor Normal en A voor All Weather. Veel fans voor de Dynamic stand online. Die geeft de auto echt een ander karakter. Normal gebruikt niemand.

Heeft je occasion 18 inch wielen? We komen wat eigenaren tegen die denken dat 18 inch net een maatje te veel is voor het onderstel. De auto wordt dan wel wat oncomfortabel bij drempels en klinkerwegen. Probeer dat uit en ga anders voor kleinere wielen. Check die prachtige Alfa velgen ook op parkeerschades. Kwetsbaar.

Hoor je bijgeluiden van het onderstel bij de proefrit met je Alfa Romeo Giulietta occasion? De oorzaak zit meestal in wringende rubbers of verkeerd gemonteerde handremkabels.

Check even de remmerij. De remmen slijten redelijk hard. Ook beetje afhankelijk van de rij- of remstijl. Maar goed ook aanlopende remmen en andere bijgeluiden komen we tegen. Check dus voor aankoop de staat van de remmen en laat ze anders vervangen of nakijken voor aankoop van je Alfa Romeo Giulietta occasion.

De auto is gevoelig voor een goede uitlijning. Check even de banden op ongelijkmatige slijtage en laat de auto bij twijfel zeker uitlijnen.

Aandrijflijn

De Alfa Romeo Giulietta is standaard voorzien van een handbak, met uitzondering van de Quadrifoglio Verde en later Veloce die na de eerste facelift er alleen nog met een TCT automaat is. Deze automaat met dubbele koppeling was er ook voor de 1.4 Turbo Multi-air motor en de 2.0 liter diesel. Een Alfa Romeo Giulietta occasion uit 2012 heeft meer kans op een automaat, want die was toen tijdelijk gratis!

Heb je een exemplaar met zo’n TCT automaat op het oog, check dan of alle verzetten nog soepel voorgezet worden. Er zijn wel storingen bekend in de automaat. Dan schakelt hij helemaal niet meer en moet de automaat gereset worden.

Voor wat betreft de handbak. Ook die moet soepel door de versnellingen gaan. Check ook of de bak nog zonder al teveel tegenstribbelen in de eerste versnelling wil. Dit komen we ook nog wel eens tegen. Synchromeshring kan het probleem zijn, ook de olie van de bak laten vervangen kan het probleem verhelpen. Niet succes verzekerd helaas…

Elektronica

Laten we maar weer eens beginnen bij het navigatiesysteem. Dat is echt wel verouderd. Achterhaald en traag. Daarnaast is hij regelmatig aan het zoeken waar de auto nou eigenlijk is. De GPS ontvangst is gewoonweg beroerd. We komen hier heel veel klachten over tegen. Geen Apple Carplay of Android Auto, daarvoor is de auto te oud. Ga voor een after-market oplossing.

Test even de achterruitwisser en het derde remlicht. Ook de achterklep kan wel eens niet meer open willen, het logo is de knop en die werkt dan niet meer. Deze dingen hangen allemaal samen. Het gaat hierbij om de bedrading die door de carrosserie loopt naar achterklep, die slijt door. Kan de garage fixen, uiteraard, maar er zijn ook speciale bedradingssetjes die het probleem meer definitief aanpakken. In latere versies is dit door Alfa Romeo aangepakt.

Motoren

Wat betreft de Multi-Air motoren. Als er te weinig olie in de motor zit start de auto niet meer. Vul je de olie bij dan doet ie het wel weer gewoon. Op zich een goede eigen bescherming dus. Alleen is het wel van belang dat je de juiste olie in je Multi-Air motor gooit, want zonder olie van de juiste specificatie (0W30 of 5W40 afhankelijk bouwjaar. Let op de ACEA-C3 kwalificatie) kun je zomaar hebben dat de auto op een cilindertje minder gaat lopen of dat de hele Multi-Air unit de geest geeft… Die moet dan vervangen en dat kost zo maar duizend euro.

Laat je de Multi-Air motor lange tijd stilstaan dan wil hij bij de start nog wel eens snel ronddraaien, maar niet aanslaan. Gewoon doorstarten tot de motor druk opbouwt en dan alsnog aanslaat. Mits het oliepeil goed is. De Multi-Air motor gebruikt namelijk druk om de kleppen te openen en bij te weinig druk lukt dat niet. Te weinig olie zorgt ervoor dat dit niet werkt. Nog een reden om regelmatig de olie te peilen dus!

De turbomotoren hebben lange onderhoudsintervallen (30 duizend kilometer/2 jaar). Wij zouden adviseren om de olie toch wat vaker te verversen dan voorgeschreven is. Voor het behoud van de motor en de turbo.

De krukassensor van de benzinemotoren is gevoelig. Als die te veel vervuild wordt dan start de motor niet meer.

Let ook even op als je in de markt bent voor de Quadriofoglio Verde. Vooral vroege exemplaren van voor de eerste facelift hebben nog wel eens te maken met een kapotte turbo.

Benzine

1.4 Turbo 105 pk (2014 tot 2016)

1.4 Turbo 120 pk

1.4 Turbo Multi-Air 150 pk (2014-2019)

1.4 Turbo Multi-Air 170 pk (tot 2019)

1.750 TBI Quadrifoglio Verde 235 pk (tot 2014)

1.750 TBI Quadrifoglio Verde 240 pk (vanaf 2014 tot 2016)

1.750 TBI Veloce 240 pk (vanaf 2016 tot 2019)

LPG

1.4 Turbo BiFuel 120 pk (vanaf 2012 tot 2015)

Diesel

1.6 JTDM 105 pk (tot 2020)

2.0 JTDM 140 pk (tot 2014)

2.0 JTDM 150 pk (vanaf 2014 tot 2019)

2.0 JTDM 175 pk (vanaf 2014 tot 2015)

Aanbod Alfa Romeo Giulietta 2010-2021 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Alfa Romeo Giulietta 2010-2021 is er te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 256 exemplaren van de Alfa Romeo Giulietta 2010-2021 op Marktplaats.nl te vinden. Dat begint bij een 140 pk sterke 2.0 liter diesel met 287 duizend kilometer op de teller. Voor 2.950 euro is ie van jou. De duurste is een Quadrifoglio Verde, of Veloce. Hij is uit 2018 en deze versie is degene die je wil hebben. De auto is een importauto en heeft 80k ervaring. Kost je nog 23.950 euro.

Voor het totale aanbod van Alfa Romeo Giulietta 2010-2021 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een 170 pk sterke Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo uit 2012 en die mochten we lenen bij Autobedrijf Vossestein in Nieuwer ter Aa, onder de rook van Breukelen.