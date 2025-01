Wat kost een gebruikte Tonale met lekkere opties eigenlijk?

De Alfa Romeo Tonale op Marktplaats, wat mag het kosten?

De Giulia en Stelvio zijn beide modellen waar de Alfa-man (m/v) wel voor warmloopt. Om vervolgens tegelijk de klacht te horen dat Alfa een Sportwagon had moeten uitbrengen van de Giulia. Want dan hadden ze hem wél gekocht.

Goed, de Giulia en de Stelvio vallen wel in de smaak. Datzelfde kan niet gezegd worden van de Tonale. Deze crossover bedient toch een andere groep. Op Marktplaats staan momenteel 58 exemplaren aangeboden. We gingen eens filteren op een exemplaar met wat pit die ook lekker in de spulletjes zit. De instappers mogen ze houden.

Alfa Romeo Tonale Veloce op Marktplaats

Ik kwam uit op deze Alfa Romeo Tonale PHEV uit 2023. Met een 1.3 liter grote benzinemotor geen slagvolume waar je mond van open valt. Maar dankzij de hybride aandrijflijn toch nog goed voor een systeemvermogen van 280 pk. En dat is natuurlijk dikke prima. Het betreft een plug-in hybride Veloce mét vierwielaandrijving. Ben je ook meteen klaar voor de wintersport.

De kleur is in elk geval goed. Verde Montreal is helemaal top op een Alfa Romeo. Verder heeft dit exemplaar de alcantara stoelen, 19 inch velgen en rode remklauwen voor dat sportieve monster dat in je zit.

De crossover heeft 30.929 kilometer gedraaid en had een nieuwprijs van 59.956 euro in 2023. Fast forward naar 2025, wat moet deze Alfa Romeo Tonale op Marktplaats nu opleveren?

De auto staat te koop voor 42.995 euro. Dan mag jij oordelen of je dat zou over hebben voor deze PHEV-machine, of dat je toch liever shopt voor wat anders. De Tonale is tot op heden nooit een hardloper geweest voor Alfa Romeo, of de occasionmarkt daar iets in gaat veranderen? Overigens staan er gebruikte exemplaren te koop voor minder dan 35 mille, maar die zijn zeker niet zo smeuïg uitgevoerd als deze. Het oog wil ook wat. Zeker bij een Alfa Romeo. Voor een maatje kleiner kun je terecht bij de Junior.