Dit is de one-off Bugatti Brouillard, speciaal voor Perridon!

Dit wordt de duurste nieuwe auto ooit op Nederlands kenteken.

Wat doe je als je alle Bugatti’s al hebt? Tsja, dan zit er niks anders meer op dan zelf een eigen one-off te laten bouwen. Dat is wat Perridon heeft laten doen. We konden zondag al melden dat deze auto eraan kwam, en hier is ‘ie dan: de Bugatti Brouillard!

De auto heet dus geen Solitaire, zoals we eerder dachten. Solitaire is de naam van het nieuwe one-off programma, dat Bugatti lanceert. Perridon heeft nu de eer om de eerste in ontvangst te nemen, maar er volgen nog meer one-off modellen. Bugatti is gek als ze dat niet doen, want voor dit soort creaties kunnen ze gruwelijk veel geld vragen.

Het kan zijn dat deze auto je bekend voorkomt: de Brouillard lijkt verdacht veel op de Mistral, maar dan met een dak. Toch zijn er meer verschillen als je goed kijkt. De Brouillard heeft niet alleen een dak, maar ook andere uitlaten, vinnen bij de voorwielen en zo zijn er nog wel een paar dingen aan te wijzen. Maar het is overduidelijk dat de Mistral als uitgangspunt is genomen.

Dat beantwoordt ook meteen de vraag: heeft de Brouillard de W16 of de nieuwe V16? Zoals we al verwachtten heeft deze nog de W16. Bugatti had de Mistral weliswaar gepresenteerd als de zwanenzang van de W16, maar ze hadden niet gezegd dat het écht de allerlaatste was. In het persbericht stond destijds alleen dat het de “laatst beschikbare” was. Dat laat nog ruimte over voor one-offs, zoals deze Brouillard.

Perridon is normaliter niet zo van de felle kleuren, maar deze keer is hij helemaal los gegaan. De Brouillard is uitgevoerd in matgroen, met een interieur dat volledig is uitgevoerd in groen leer en groen carbon. Mocht je trouwens benieuwd zijn wat al die paarden doen in het interieur: Brouillard was het paard van Ettore Bugatti.

Wat Perridon voor deze auto betaald heeft, is nog niet bekend, maar waarschijnlijk is dit één van de duurste nieuwe auto’s ooit. Ter indicatie: de Bugatti La Voiture Noire – ook een one-off – kostte €16,7 miljoen. We zijn heel benieuwd welke prijs de RDW straks noteert als deze auto op Nederlands kenteken komt.