BREEK: Voor het eerst een Alfa Romeo Giulia onder de 10 mille!!!!

Een Alfa Romeo Giulia voor minder dan 10 mille. Dat kan dus nu gewoon!

Deze zinnetjes zijn voor de nieuwe lezers van dit prachtige feuilleton die nog niet weten dat wij bij Autoblog nogal fanboys zijn van Alfa Romeo. De 159 in het bijzonder, want dat is het antwoord op alle vragen, maar de Giulia vinden we ook leuk.

Sterker, we vinden de Giulia verschrikkelijk leuk. Het is namelijk alles wat we willen. het is een achterwielaangedreven sedan met meestal voldoende vermogen, ene mooi uiterlijk en de legendarische badge op de voor- en achterkant. En helemaal mooi, tegenwoordig koop je er al één voor minder dan 10 mille!

Voor het eerst een Giulia onder de 10 mille!!!!

Op Marktplaats staat namelijk dit schitterende exemplaar te koop voor het luttele bedrag van € 9.950,-. Onder de 10 mille inderdaad. En als er één schaap over de dam is, volgen er binnen afzienbare tijd geheid nog meer. Maar nu moet je het nog even met deze doen.

Het is een 2.2 liter diesel met een fijne turbo erop, waar je 179 pk uit kan persen. De Alfa Romeo is wel goed gebruikt, er staan 352.597 kilometers op de teller. Da’s flink, maar hee. je hebt dan wel een Giulia voor minder dan 10 mille. Dan kun je -vooralsnog- niet te veel eisen stellen.

Voor dat geld krijg je een automatische versnellingsbak, leren bekleding, elektrisch bedienbare stoelen en een kek infotainmentsysteem. De afzichtelijke donkere velgen krijg je er ook bij, maar die kun je heel gemakkelijk omruilen voor iets dat er wél goed uitziet.

Kortom, wil jij de eerste Alfa Romeo Giulia voor minder dan 10 mille op de oprit? Kijk dan hier naar de advertentie en sla toe. Je wordt dan direct de spirit-animal van onze Jan-Willem, die ons ook verblijdde met de tip!

KOOP DAN!!!!!1!