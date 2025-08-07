Koop de lelijkste Ferrari Testarossa ter wereld

Als je liefhebber bent van de Testarossa kun je dit artikel beter overslaan.

De Testarossa is een van de meest iconische en herkenbare autodesigns ooit. Daar is echter niks meer van over bij de bizarre auto die nu in Duitsland te koop staat. Deze auto lijkt in de verste verte niet op een Testarossa, maar dat model vormde toch echt de basis.

Het gaat om een creatie van Franco Sbarro en dat verklaart al een hoop. We weten niet wat hij allemaal consumeerde voordat hij zijn potlood pakte, maar hij heeft de meeste bizarre ontwerpen getekend. Deze Alcador, die in 1995 op de Autosalon van Genève stond, is er één van.

Sbarro heeft het chassis van een Testarossa genomen, dit ingekort en vervolgens een bizarre koets ontworpen. Mooi kunnen we deze auto niet noemen, maar het is absoluut een uniek design. Dat kon je wel een Franco Sbarro overlaten. De meest opvallende feature zijn de buizen aan weerszijden, die vermoedelijk dienen als rolbeugels.

Aan de buitenkant doet niets denken aan een Testarossa, maar in het interieur zien we wel bekende elementen, zoals het stuur, de klokkenwinkel en de versnellingsbak. Deze onderdelen, die overduidelijk uit de jaren ’80 dateren, vallen op hilarische wijze uit de toon bij de rest van de auto.

De Sbarro Alcador ziet eruit als een typische showauto, maar het leuke is: deze Ferrari mag gewoon de weg op. Dit is een volledig functionele auto, inclusief de 4,9 liter 12-cilinder. Alleen de spiegels zijn een latere toevoeging, op de beursvloer stond de auto zonder spiegels.

Je zou denken: van deze auto is er maar één gemaakt, maar nee. Er zijn gewoon drie exemplaren gebouwd. Dit exemplaar is nu opgedoken in Duitsland, bij Thiesen Automobile Raritäten. Een zeer toepasselijke plek voor deze auto. Helaas weten we niet wat deze rariteit moet kosten, want de prijs is op aanvraag.