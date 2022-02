Alfa Romeo Tonale eindelijk nu echt hier!

Het heeft misschien wel veel te lang geduurd, maar van uitstel kwam gelukkig geen afstel. De Alfa Romeo Tonale dames en heren.

De toch wel magere line-up van Alfa Romeo zou in 2021 een mooie uitbreiding krijgen in vorm van de Tonale. Helaas mocht dat niet zo zijn. De SUV werd uitgesteld en men moest nog langer wachten op de compacte SUV van het Italiaanse automerk. Aan al dat wachten is eindelijk een einde gekomen. De Alfa Romeo Tonale is officieel, inclusief alle details.

Geen concept of andere flauwekul. Zoals je de SUV ziet op de foto’s, zo staat ‘ie straks te shinen in de showroom. Een nieuw stukje Italiaans trots, geproduceerd in de fabriek te Pomigliano d’Arco. Het uiterlijk van de auto is typisch Alfa Romeo. Niet-kenners kunnen bij de achterkant misschien nog een beetje twijfelen. Het zijaanzicht en de voorzijde bevatten in elk geval genoeg elementen die Alfa ademenen.

Niet alleen het uiterlijk is lekker vers en nieuw. Datzelfde geldt voor het interieur. Twee losse schermen vormen de basis van moderne technologie voor dit model. Bij elkaar opgeteld heb je het over 22.5-inch aan scherm. Een minpuntje is helaas de integratie van Amazon Alexa in de Tonale. De spraakassistent van Amazon is niet in het Nederlands beschikbaar. Wij zijn gewend bijvoorbeeld Siri of Google Assistent te gebruiken. Deze assistenten zijn wél onze taal machtig. Een schoonheidsfoutje. En gelukkig geen echt grote ramp, want hoe vaak babbel jij tegen de auto in de praktijk?

Aandrijflijn

Gaan we nog even verder met het prijzen van de moderniteit in het geval van de Tonale. De aandrijflijn van deze SUV kent meerdere vormen. Als benzine hybride en als plug-in hybride met vierwielaandrijving. Instapper is een 130 pk hybride 1.5-liter viercilinder benzinemotor. Daarboven zit een 160 pk variant en het topmodel is de 275 pk PHEV Q4. Alfa Romeo zegt dat je maximaal 80 kilometer volledig elektrisch kunt rijden met deze plug-in hybride. Verder accelereert het topmodel in 6,2 seconden naar 100 km/u. De motoren zijn gekoppeld aan een 7-traps automatische versnellingsbak met dubbele koppeling. En laten we ook de diesel niet vergeten, een 1.6-liter blok met 130 pk en 320 Nm aan koppel. Uitgerust met een 6-traps automaat en voorwielaandrijving.

Concurrentie en marktlancering

De Alfa Romeo Tonale gaat concurreren met onder andere de Audi Q3, BMW X1 en de Mercedes GLA. De SUV meet 4,53 meter in de lengte en 1,6 meter in de hoogte. Het model is 1,84 meter breed. De marktlancering van de Alfa Romeo Tonale is in april van dit jaar. Er komt onder meer een extra aangeklede Edizione Speciale editie. Prijzen volgen in een later stadium.