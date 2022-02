‘Atmosferische 992 Carrera komt ook als cabrio’

De geruchten worden steeds sterker. Yes! De atmosferische 992 Carrera.

Auto’s worden in principe telkens minder leuk. Vanuit de EU moeten auto’s telkens stiller, schoner en zuiniger worden, als het niet elektrisch wordt. Dit zorgt ervoor dat fabrikanten rigoreuze maatregelen (moeten) nemen.

In veel gevallen gaat het gepaard met dure techniek. Denk aan downsizing, bijzondere automaten met veel overbrengingen en elektrische ondersteuning. Je zou bijna zeggen: als het zó omslachtig gaat, kun je dan niet beter gewoon alles elektrisch doen? Welnu, dat is precies wat veel merken doen. Die hebben namelijk heel simpel de rekensom gemaakt. De Euro7-emissie-eisen worden dermate strak dat veel auto’s simpelweg te duur worden om te produceren. Ironisch genoeg is dat voornamelijk bij kleine auto’s het geval.

Atmosferische 992 Carrera

Daarom is het ook zo vreemd dat er nog een turboloze 911 GT3 is. Maar er zit meer in het vat, opmerkelijk genoeg. Zo vingen we vorige keer namelijk het gerucht op dat Porsche werkt aan een zescilinder Carrera-motor zonder turbo’s! Het schijnt de reguliere 4.0 boxermotor te zijn die we ook kennen van de 718 Cayman GTS 4.0 en 718 Boxster GTS 4.0.

Daar komt nu een gerucht bij! Ditmaal via Carscoops. In dit geval gaat het namelijk om de atmosferische 992 Carrera in Cabrio-uitvoering. Porsche is druk aan het testen met de facelift-modellen op dit moment.

Ook hier is het gerucht hetzelfde, de 4.0 motor moet een Carrera-model gaan worden. De GT3 is al goed voor 510 pk, de GT3 RS zal daar wel overheen gaan. Er zijn altijd voldoende petrolheads te vinden die iets meer dan 400 pk voldoende vinden qua vermogen. Dat is natuurlijk ook zo.

Positie

Het is vooralsnog niet helemaal duidelijk hoe de 4.0 moet worden gepositioneerd. We gaan er niet vanuit dat er ‘keuze’ zal zijn, de Carrera en Carrera S modellen zullen gewoon de 3.0 biturbo-motor hebben. Het klinkt aannemelijk dat de Carrera T-badge gebruikt gaat worden.

De Porsche 911 facelift staat gepland voor 2024. Voor die tijd verwachten we nog een GT3 RS. Naast de nieuwe atmosferische 992 Carrera komen er namelijk nog een paar nieuwe 911-smaakjes bij. Een Sport Classic (op basis van de GTS) en een Safari (op basis van de turbo). Ze hebben het er maar druk mee in Stuttgart.

