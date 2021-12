Nieuwe info over Alfa Romeo Tonale gelekt

De SUV die moet komen maar er nog steeds niet is. Verse info over de Alfa Romeo Tonale na de klik!

Met de Giulia en de Stelvio bestaat het gamma van Alfa Romeo nu voor een tijdje uit een bekend recept. Zonder vertragingen en andere toestanden had de Tonale eigenlijk al deel moeten uitmaken van de line-up. Nu staat de lancering voor volgend jaar op de planning. Via het Poolse SpidersWeb Autoblog is er nieuwe informatie over de Alfa Romeo Tonale gelekt.

Het heeft betrekking tot de aandrijflijn. Informatie die Alfa Romeo liever nog niet naar buiten had gehad. Nu zijn de volgende specificaties op geen enkele manier te verifiëren. Neem het dus met een klein korreltje zout, maar de gelekte informatie klinkt plausibel.

De volgende beschikbare motoren voor de Alfa Romeo Tonale worden genoemd. Inclusief het aantal pk’s. De reguliere benzinemotoren zouden een mild hybrid (MHEV) zijn.

130 pk diesel

130 pk benzine

160 pk benzine

240 pk benzine plug-in hybride

In februari 2022 zouden de orderboeken opengaan, maar ook dit is geen bevestigde informatie. Tenzij er in een later stadium nog een Quadrifoglio komt, is de 240 pk sterke PHEV de krachtigste variant. De aandrijflijn van de PHEV is afkomstig van de Jeep Compass. Dat betekent een elektromotor op de achteras en vierwielaandrijving.

Qua formaten meet de Tonale 4,528 mm in de lengte. 1,835 mm in de breedte zonder buitenspiegels en 1,604 mm in de hoogte. De wielbasis bedraagt 2,636 mm. Cijfers die aardig overeenkomen met de eerder genoemde Compass. Ter vergelijking. Een Stelvio is een stukje langer (4,687 mm) en breder (1,903 mm). De komende maanden krijgen we ongetwijfeld meer te horen over deze nieuwe SUV uit Italië.