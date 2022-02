Stalen velgen op een achterwielaandrijver, het kan in 2022

Stalen velgen op een achterwielaandrijver, het moet niet gekker worden!

Toevallig is het iets dat gisteren opviel. We waren bezig met een lijstje van Opel Kadett-klonen. In dit specifieke geval ging het om de Kadett E, de laatste generatie Kadett. Zo werden geconfronteerd met het feit dat vroeger echt niet alles beter was. Als je toen een ‘GT’ uivoeringsniveau bestelde, had je alsnog geen lichtmetalen velgen bijvoorbeeld. Je kreeg iets bredere en grotere stalen velgen.

Destijds was de overstap naar aluminum velgen echt bijzonder, tegenwoordig heeft elke auto wel lichtmetalen velgen, op een extra kaal instapmodel na wellicht. Maar bij een beetje compacte middenklasser krijg je gewoon lichtmetaal standaard. Als het gaat om sportievere auto’s, dan is het sowieso standaard. Vaak zijn die modellen express moeilijk lelijk, zodat je de upgrade naar een mooier model maakt.

Stalen velgen op een achterwielaandrijver

De gedachte bij deze Subaru BRZ is anders. Dit is namelijk de Cup Car Basic-trim. Het is een straatlegale auto die als basis dient voor een cup raceauto. Het idee van de auto is dat je zelf het een en ander gaat aanpassen naar de eisen van de raceserie waaraan je deel wil gaan nemen. Uiteraard kun je ook ervoor kiezen om de auto als straatauto in te zetten.

Het is niet zo dat het enkel een kaal model is met niets erop. Zo is de BRZ Dup Car Basic voorzien van een koeler voor het sperdiferentieel en een extra oliekoeler voor de motor. In het interieur zijn er speciale vloermatten, een heftige rolkooi en zespunts gordels voor de bestuurder. Omdat de rolkooi erin zit, zijn de gordijn-airbags verwijderd.

Prijs

De motor is een 2.4 liter boxer-motor. Deze is goed voor 235 pk en 250 Nm. Een automaat is niet mogelijk, alle Cupr Car Basic-modellen hebben de handgeschakelde zesbak. De prijs van dit alles? Omgerekend precies 25.335,14 euro, aldus de Japanse website van Subaru. Weinig geld voor zo’n gaaf pretpakket.

In Nederland is de auto in zijn geheel niet leverbaar. Waarschijnlijk komt er nog eens 25 mille aan CO2-taks overheen. Goede compensatie voor die paar trackday’s die je er mee gaat rijden.

