Alfa Romeo verkopen bijna gehalveerd in Nederland

We gaan eens even kijken naar de grootste verliezers van 2024.

We hebben al de grote winnaars van 2024 behandeld, in het artikel over de bestverkochte auto’s van Nederland. Maar minstens zo interessant zijn de verliezers. Welke merken deden het juist heel slecht in 2024? Daarom zijn we nog eens in de cijfers gedoken.

We hebben een top 5 voor jullie met de merken die het hardst onderuit gingen in de verkoopcijfers. Daar zitten helaas ook enkele van jullie favoriete merken tussen.

5. Opel: -38,2%

Wie had dat gedacht… Er was een tijd dat Opel steevast op nummer 1 stond in de Nederlandse verkoopstatistieken, maar nu gaat het gestaag bergafwaarts. Het afgelopen jaar heeft Opel weer flink moeten inleveren. Opel verkocht 8.480 auto’s, wat ruim een derde minder is dan in 2023. Het marktaandeel zit op een historisch dieptepunt, met 2,21%. In 2004 was dat nog ruim 10%.

4. Alfa Romeo: -39,2%

Je zou denken dat Alfa Romeo in de plus zou zitten met de komst de Junior, maar daar is nog niks van te merken. Alfa wist in 2024 slechts 377 auto’s te slijten, ruim 39% minder dan het jaar ervoor. De eerste Junior’s verschenen overigens pas in september op kenteken, dus wie weet wordt 2025 het jaar van de Junior. We moeten er ook bij zeggen dat Alfa méér auto’s verkocht dan in 2022. Dat neemt natuurlijk niet weg dat Alfa helemaal niks voorstelt in Nederland. Helaas…

3. Jaguar: -47,1%

De nummer 3 komt niet helemaal als een verrassing: Jaguar laat het merk gewoon bewust doodbloeden om met een schone lei te beginnen. In 2023 was het al heel mager, met 172 verkochte auto’s, maar het afgelopen jaar is dit aantal nog eens gehalveerd. Er werden slechts 91 nieuwe Jaguars geregistreerd, hoofdzakelijke E-Paces en F-Paces.

2. MG: -61,1%

Je had het misschien niet verwacht, maar de verkopen van MG zijn hard gekelderd in 2024. We moeten er meteen bijzeggen: dat kwam vooral omdat ze het in 2023 zo goed deden. Uiteindelijk hebben ze het afgelopen jaar 2.355 auto’s verkocht. Als je 2023 even buiten beschouwing laat, is dat alsnog meer dan de voorgaande jaren. Desondanks zullen ze bij MG toch een beetje balen dat ze het succes van 2023 niet hebben kunnen vasthouden.

1. Lynk & Co: -72,6%

En dan de grootste verliezer van 2024… Lynk & Co. Dit merk was dé verrassing van 2021. De Lynk & Co 01 wist het in 2022 en 2023 zelfs tot de top 10 bestverkochte (lees: gehuurde) auto’s te schoppen. De auto moest het echter hebben van de schappelijke maandprijs en die is flink verhoogd in 2024. Het resultaat is dus dat verkopen met dik 72% gekelderd zijn. Toch werden er nog 1.671 Lynk & Co’s op kenteken gezet, cijfers waar Alfa Romeo alleen maar van kan dromen…

Cijfers: Bovag

Foto: Alfa Romeo Giulia-combo, gespot door @koen92winterswijk