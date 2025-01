Model Y met afstand bestverkochte auto 2024, VW zakt weg

Er vond in 2024 een ware aardverschuiving plaats in de Nederlandse verkoopstatistieken.

De bestverkochte auto van Nederland is dit jaar absoluut geen verrassing. Nu komt die meestal niet uit de lucht vallen, maar het was al maanden duidelijk dat de Model Y niet meer ingehaald ging worden. Dit is dus voor het tweede jaar op rij de bestverkochte auto van Nederland.

Totaalplaatje

Voordat we verder in de specifieke merken en modellen duiken, eerst nog even het totaalplaatje. Er zijn het afgelopen jaar 381.227 nieuwe auto’s geregistreerd, wat 3,1% meer is dan vorig jaar. Dat was vooral te danken aan het feit dat er nog een run op EV’s is ontstaan in december, toen er 40,3% meer auto’s op kenteken zijn gezet dan in december 2023.

Van de verkochte auto’s was 34,7% volledig elektrisch, waar dat in 2023 nog 30,8% was. Het marktaandeel van EV’s is dus nog gewoon gestegen. Hybrides maakten 41,9% uit van de verkochte auto’s en gewone benzineauto’s 21,9%. Diesel zit inmiddels op 1,0%.

Bestverkochte merken van 2024

Als we kijken naar de merken zien we dat het Kia wederom gelukt is om de nummer 1-positie te claimen. Dat flikten ze in 2022 ook. De nummer 2 is Volks… of nee… Volvo! Dankzij de EX30 hadden zij een topjaar achter de rug en pakken ze de tweede plek.

Het merk dat de afgelopen 19 jaar steevast het bestverkochte merk van Nederland was (met uitzondering van 2022), is nu teruggezakt naar plek 5. Dat is toch wel een aardverschuiving. Toyota blijft intussen heel stabiel, zij staan wederom op plek 3. Tesla heeft voor het eerst méér auto’s verkocht dan Volkswagen, wat goed is voor een vierde plek.

Kia (34.841 registraties, 9,1% marktaandeel) Volvo (30.955 registraties, 8,1% marktaandeel) Toyota (30.739 registraties, 8,1% marktaandeel) Tesla (30.006 registraties, 7,9% marktaandeel) Volkswagen (26.989 registraties, 7,1% marktaandeel)

Bestverkochte modellen van 2024

De Tesla Model Y was zoals gezegd het bestverkochte model, en dan ook echt met een zeer riante voorsprong. Tesla wist ruim 8.000 exemplaren meer te verkopen dan de nummer twee, de Kia Niro. De Volvo EX30 deed het – geheel volgens de verwachting – ook erg goed. De Niro, EX30 en Model 3 zitten overigens heel dicht bij elkaar.

Tesla Model Y (19.058 registraties, 5,0% marktaandeel) Kia Niro (10.914 registraties, 2,9% marktaandeel) Volvo EX30 (10.802 registraties, 2,8% marktaandeel) Tesla Model 3 (10.702 registraties, 2,8% marktaandeel) Kia Picanto (8.370 registraties, 2,2% marktaandeel)

EV’s domineren de verkoopstatistieken, dus het lijstje met de bestverkochte EV’s lijkt veel op dat van de bestverkochte modellen überhaupt. Wel zakt de Niro in dit lijstje naar de vierde plek, omdat die natuurlijk niet altijd een EV is. De verhouding tussen elektrische en hybride Niro’s was ongeveer 50-50.

Tesla Model Y (19.058 registraties, 14,4% marktaandeel) Volvo EX30 (10.802 registraties, 8,2% marktaandeel) Tesla Model 3 (10.702 registraties, 8,1% marktaandeel) Kia Niro (5.402 registraties, 4,1% marktaandeel) Volvo XC40 (4.873 registraties, 3,7% marktaandeel)

Bron: Bovag