Amsterdam gaat tóch niet voor slimme stoplichten, teveel nadelen

Het lijkt een kwestie van tijd: alle apparaten worden op termijn ‘slim’, al dan niet met behulp van AI. Auto’s zijn natuurlijk al heel slim, maar je wordt ook in de gaten gehouden door slimme camera’s en er moeten slimme verkeerslichten komen. Toch wordt er wat dat laatste betreft nu op de rem getrapt.

Gemeente Amsterdam had het plan opgevat om alle verkeerslichten in de stad slim te maken. Het idee is dat deze verschillende verkeersstromen (fietsers, OV, et cetera) kunnen herkennen en daarop in kunnen spelen. Dat moet dus zorgen voor betere doorstroming. En dat is altijd goed natuurlijk.

In de praktijk blijken er toch wat haken en ogen aan te zitten. Zo zijn er zorgen geuit over privacy door de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens hen kunnen de verkeerslichten verbinding maken met je telefoon en op die manier zien waar je geweest bent. Dat is vooral een probleem in combinatie met het feit dat de verkeerslichten gehackt kunnen worden, al schijnt dat geen gemakkelijke opgave te zijn.

Er speelt nog meer mee: het effect op de doorstroming is toch maar beperkt, zo schrijft wethouder Melanie van der Horst. Dat weegt niet op tegen de hoge onderhoudskosten en daarbij opgeteld de veiligheidsrisico’s. Daarom heeft Amsterdam dus besloten om het project slimme stoplichten even te laten voor het wat het is.

Via: NOS

