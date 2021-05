Alfa verkoopt 1.770 Giulia's, in één keer! - Autoblog.nl

Kijk, dat is lekker. Alfa verkoopt 1.700 Giulia’s. Drie keer raden aan wie.

De Alfa Romeo Giulia is het bewijs dat marketing gewoon nodig is, ook bij een uitstekend product. De manier waarop Alfa Romeo zijn comeback forceerde met deze fijne sportsedan is merkwaardig. Want de Giulia rijdt uit de kunst, de motoren zijn puik prijs-technisch is het niet eens zo’n heel verkeerde aanbieding.

Helaas blijven de verkoopcijfers een beetje achter. Sinds de introductie van de 159-opvolger zijn er in Nederland iets meer dan 2.000 van verkocht. Au! Sterker nog, in 2006 (niet eens het beste jaar van de 159) werden daar meer van verkocht in 1 jaar dan van de Giulia over 5 jaar.

Alfa verkoopt 1.770 Giulia’s

Daarom is het goed om te horen dat Alfa Romeo toch eventjes 1.770 Giulia heeft verkocht. Dat meldt Auto Editizione (aanradertje voor de doorgewinterde Alfist en neutrale petrolhead). De nieuwe eigenaar is in alle gevallen de Italiaanse overheid. De 1.770 exemplaren moeten namelijk de vloot van de Carabinieri verversen.











De auto in kwestie is een Alfa Romeo Giulia met de 2.0T motor, achterwielaandrijving en de achttraps automaat. Het is een zogenaamde ‘Super’-uitvoering. Dus een heel decente, niet overmatig sportieve versie. Precies zoals collega @jaapiyo ‘m graag zou willen hebben. De auto’s zijn donkerblauw (uiteraard) en voorzien van een rode streep. Het is in elk geval duidelijk welk land de gaafste politieauto’s heeft.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de Alfa Romeo gekozen wordt door de Carabinieri. Al sinds de jaren ’50 worden de sedans van Alfa Romeo gebruikt. Ook de Alfa 159 werd gebruikt. De Italiaanse elite-politie heeft al enkele snelle Quadrifoglio’s (auto op de afbeeldingen hierboven ) in de vloot.

Dan nog even de specificaties van de Alfa Romeo Giulia van de Carabinieri. De 2.0T motor is goed voor 200 stampende pk’s en 330 boomomwortelende newtonmeters. Daarmee kan de vederlichte (1.404 kilogram wegende) sportsedan in 6,6 flitsende seconden naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid bereiken van een nauwelijks te bevatten 230 km/u.

Met dank aan Ruud voor de tip!