Zes gratis F1 races in 2022, daarna betalen - Autoblog.nl

Dat had erger gekund. Er zijn zes F1-gratis races in 2022, waaronder de belangrijkste GP!

Als een stel verwende kinderen waren we het natuurlijk niet mee eens. Het vertrouwde F1-boegbeeld in Nederland, Ziggo, is namelijk overboden. Om de zoveel tijd worden er contracten afgesloten voor de uitzenderechten.

In het geval van Ziggo stamde de laatste onderhandeling uit 2018. Toen werden de rechten tot en met 2021 binnengehaald. Het is nu 2021 en voor de komende periode zijn er nieuwe contracten voor de uitzenderechten van de Formule 1. Ziggo heeft wel meegedaan, maar verloren. Net als een paar andere grote partijen.

Zes gratis F1 races

NENT (Nordic Entertainment Group) kwam met een dermate hoog bod waar de rest simpelweg niet eens bij in de beurt kwam. We gingen meteen doemdenken. Want dat geld moet immers terug verdiend worden. Reken er maar op dat alles achter een betaalmuur gaat.

Echter, de soep wordt niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend. Dat maakt Nordic namelijk bekend. Ja, je zal met VIAPLAY moeten betalen voor de races, maar niet voor allemaal. Er worden elk jaar zes races gratis uitgezonden. Dat is overigens niet heel vreemd, in Duitsland worden er dit jaar in totaal 4 races uitgezonden bij RTL, bijvoorbeeld.

Zandvoort ook helemaal gratis

Dan vraag je je af: zit de belangrijkste race daarbij? JA! De GP van Nederland kun je gewoon gratis kijken. Via VIAPLAY kun je alle races, kwalificaties en vrije trainingen bekijken. Wie dat gaat voorzien van commentaar is niet duidelijk. Volgens Chris Woerts (de sport marketeer die het nieuws de wereld inbracht bij Veronica Inside) gaan Olav Mol en Jack Plooij gewoon mee. Er zijn verder geen geruchten die dat bevestigen.

Op zich is het een vriendelijke geste. Als VIAPLAY zo duur wordt als in Scandinavische landen (5 tot 6 tientjes per maand) én er veel reclame ingezet wordt, is het niet erg aantrekkelijk. Aan de andere kant, kijken via Ziggo was ook niet gratis. F1 was een geweldige manier voor Ziggo om klanten binnen te halen, maar ook voor die abonnementen dient in de meeste gevallen de portemonnee getrokken te worden.

Via: prnewswire.