Alibaba sluit deal met Mercedes, Audi en Volvo

Techniek van dit bedrijf komt naar auto's van deze merken.

Alibaba ken je hoogstwaarschijnlijk als die enorme webshop uit China. Het concern doet echter veel meer dan enkel een webshop runnen. Net als bijvoorbeeld Samsung (Samsung Display, Samsung Electronics), kent het concern diverse bedrijven. In dit geval gaat het om Alibaba A.I. Labs.

Het Chinese bedrijf heeft een deal gesloten met Mercedes (Daimler), Audi en Volvo. Alibaba A.I. Labs gaat technologie voor kunstmatige intelligentie leveren aan de genoemde automerken. Het heeft betrekking op de home-to-vehicle toepassingen. Allemaal mooie termen, maar wat betekent dit nu concreet?

Met de technologie van Alibaba A.I. Labs kunnen eigenaren van één van de genoemde merken straks vanaf een externe locatie communiceren met de auto. De auto kan bijvoorbeeld vergrendeld worden, men kan de airco vast instellen of er kan een geplande route doorgegeven worden naar het navigatiesysteem van de auto. Daarnaast krijgt men de mogelijkheid om status van het voertuig in te zien. Bijvoorbeeld hoeveel brandstof de auto nog heeft en op welke locatie de auto zich begeeft.

Dit soort technieken leveren autofabrikanten bijvoorbeeld met een app of met een geavanceerde sleutel. Echter, in diverse gevallen moet de auto dichtbij de eigenaar staan om dit soort handelingen te kunnen uitvoeren.

Het systeem van Alibaba werkt door middel van stemcommando’s. Het herkent de stem van de eigenaar en kan zo opdrachten uitvoeren. Een onbekende stem krijgt geen toegang tot het systeem. De home-to-vehicle toepassing zal in thuisland China uitgerold worden. Het is niet bekend of de technologie in een later stadium ook naar Europa gaat komen. (via Autonews)