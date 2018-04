Man zet miljoenen kostende Porsche 917 op kenteken

Wat zou de RDW zeggen als je met deze auto op bezoek komt voor een goedkeuring voor op de straat?

Raceauto’s op kenteken zetten blijft een vet fenomeen. Of het nu een Aston Martin Vulcan, een McLaren P1 GTR of in dit geval een Porsche 917 is. In dit laatste geval is het misschien nog wel een stuk stoerder. Zo heeft de Porsche nog steeds een klassieke racelivery en is de auto meer waard dan een Vulcan en een P1 GTR bij elkaar.

Normaal gesproken verdwijnen dit soort auto’s in een kelder en hoor je er pas op een veiling weer wat over. We hebben eindelijk een uitzondering gevonden. Claudio Roddaro, een in Monaco wonende rijkaard, kocht in 2016 deze Porsche 917-037. Hij wilde de auto niet alleen bezitten, maar hij wilde er ook mee rijden. Niet op een circuit, maar op de openbare weg. Er moest dus een kenteken op. Krijg dat maar voor elkaar bij een Le Mans prototype raceauto. Roddaro wist het echter te fixen.

In het verleden stonden er namelijk twee eerdere 917’s op kenteken. Een 917-021 en een 917-030. Laatstgenoemde betrof de auto van Count Rossi. Roddaro wist het chassis van de 917-030 in handen te krijgen en moest vervolgens bewijzen aan de autoriteiten dat zijn 917 identiek was aan de 917-030. Hij kreeg het voor elkaar om voldoende bewijs te leveren en inmiddels prijkt er een fraai plaatje uit Monaco op zijn Porsche.

En zo geschiedde. Nu worden de straten van Monaco opgeschrikt door een Le Mans prototype van 600 pk uit een 4.9-liter twaalfcilinder op 600 kg. Compleet gestoord. Wat een prachtig verhaal.

Met dank aan Dennis voor de tip!