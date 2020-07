Alle Lotus modellen goedkoper dan vorige maand

Je leest het goed, alle Lotus modellen zijn veel goedkoper dan voorheen!

Als petrolhead zijn er een paar merken die er toe doen: Ferrari, Lambroghini, Porsche. Die laatste twee verkopen nu voornamelijk enigszins generieke crossovers, dus is er niet echt sprake van een echt ‘sportwagenmerk’.

Licht

Lotus is wél een merk dat enkel en alleen aanwezig is om de petrolhead blij te maken. De Lotus-filosfie is net even wat anders dan bij veel andere sportwagenmerken. Een Lotus is relatief gezien heel erg licht.

Nieuwe calculatie

De nieuwe calculatie voor auto’s pakte gunstig uit voor sommige merken. Zo konden we al mede delen dat de Honda Civic Type-R vorige week zo’n 6.000 euro goedkoper is geworden. Lotus heeft een soortgelijk bericht, maar dan leuker. Alle Lotussen zijn namelijk fiks goedkoper dan een paar weken geleden.

Lotus Elise Sport 220

We beginnen met de kleinste en meest typische Lotus, de Elise. De enige leverbare variant is de ‘Sport 220’, compleet met viercilinder motor plus een mechanische compressor. De Lotus Elise Sport 220 kost nu 10.568 euro minder dan voorheen. De oude prijs was 72.108 euro.

De nieuwe prijs is 61.400 euro. Dat is goedkoper dan de goedkoopste Audi TT Roadster 45 TFSI Pro Line S (66.059 euro), om even een zijstraat te noemen iets duurder dan een BMW Z4 sDrive30i (56.636 euro).

Lotus Exige 350

Mocht het iets ruiger dan een Elise, dan is de Exige een uitstekende keuze. Ook deze Lotus is goedkoper dan voorheen. De basis van de auto is gelijk, de ‘tub’ waar je in zit ook, maar de Exige is iets serieuzer, heeft een andere carrosserie en een krachtige supercharged V6.

De Lotus Exige is nu ook goedkoper. Vroeger betaalde je 119.765 euro, maar nu is deze 11.289 euro goedkoper: je betaalt 108.476 voor een Lotus Exige 350. Een Porsche 718 Cayman S met 350 pk kost 103.600 euro.

Lotus Evora GT410 Sport

Dan gaan we door met de topper in de range, de Lotus Evora GT410 Sport. De Evora is een maatje groter en volwassener dan de Elise, maar in zijn klasse nog een bijzonder lichte en lichtvoetige auto. Ook de Evora van die Lotus modellen die goedkoper dan voorheen is.

Voorheen betaalde je hier 167.864 euro voor. Maar dankzij de fiscus daalt de prijs met 16.042 euro naar 151.822 euro. Een Porsche 911 Carrera S kost 157.300 euro en een Porsche 718 Cayman GT4 is 153.000 euro.