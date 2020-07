Dit is de goedkoopste nieuwe X5 M van Nederland

De goedkoopste nieuwe X5 M kost namelijk iets meer dan 100.000 euro. En nee, de auto heeft nul schade en nul kilometers op de klok staan.

Een enorm dikke bak rijden heeft wel iets. Heel vermogen, heel veel luxe, heel veel prestige en vooral heel erg veel belasting. Want hard werken en dat uitgeven om de economie draaiende te houden moet natuurlijk wel ontmoedigd worden.

BMW X5 M Competion

De BMW X5 M Competition (F95) is zo’n auto waarvan de potentiële klant denkt: die van alles maar het beste en het duurste. Rationeel is de keuze voor zo’n auto niet verklaren, maar rationeel is er ook reden dat kipcorns, Roelvinken en scripted realtiy shows bestaan, maar ook daar is kennelijk animo voor.

Surplus aan belastingen

Er is gelukkig een oplossing voor om het surplus aan belastingen voor de BMW X5 M Competition te omzeilen. Als je naar dit bedrijf in Nederland gaat, zullen zij de auto voor je ombouwen naar bedrijfswagen specificatie. Jazeker, maak je BMW net zo functioneel als een Volkswagen Caddy.

Aanpassingen

Er zijn wel een behoorlijk aantal aanpassingen gemaakt. De auto moet immers wel voldoen aan alle eisen die de fiscus stelt aan een bedrijfswagen. Er is geen achterbank meer en er is een tussenschot. Gelukkig is het tussenschot in deze X5 voorzien van een ruit, waardoor je alsnog naar achteren kunt kijken.

Serviceluik

De vloer is nu helemaal vlak in deze X5 M Competition. Via een serviceluik kun je alsnog bij de accu komen. Die bevindt zich niet bij de motor. BMW bekommert zich om een ideale gewichtsverdeling, dus ook bij een enorme performance SUV moet dat voor elkaar zijn. Alle ruiten lijken geblindeerd te zijn, maar het gaat iets verder dan dat. Ze zijn niet dichtgeplakt, het zijn nieuwe panelen die exact dezelfde vorm hebben van de ruiten. Aan de buitenkant lijken ze er sprekend op. Alleen de ruit rechtsachter kan doorheen gekeken worden.

S63B44T34

Het leukste in dit geval is de motor, uiteraard. Onder de kap treffen we de S63B44T4-motor een. Een V8 met blokhoek van 90 graden, 32 kleppen, variabele kleptiming, 2 turbo’s en een maximum toerental van 7.200 toeren. Het maximum vermogen bedraagt 625 pk bij 6.000 toeren, de maximum trekkracht is 750 Nm vanaf 1.800 toeren.

105.000 euro

We gaan ervan uit dat de prestaties gelijk zijn gebleven met de goedkoopste nieuwe X5 M van Nederland. De 0-100 km/u sprint duurt slechts 3,8 seconden. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Sinds de wijzigingen in de BPM is de BMW X5 M Competition al een kleine 15.000 euro goedkoper geworden dan voorheen. Maar alsnog valt er veel te winnen. De BTW is namelijk dik 22 mille en de BPM is een bizar onredelijke 69.000 euro. Als je de X5 M Competition op de zaak zet, kun je die twee wegstrepen en blijft er dik 105.000 euro plus de kosten voor de ombouw over.