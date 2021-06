Alle modellen van Audi RS worden binnen paar jaar elektrisch - Autoblog.nl

De Audi RS E-tron GT bevalt blijkbaar zo goed, alle modellen van Audi RS binnen een paar jaar elektrisch worden.

Het is de trend van dit moment en die van de nabije toekomst. Steeds meer auto’s krijgen een stekker. Dat gaat van kleintjes zoals de Opel Corsa-e tot aan de grote jongens als de Volvo XC90. En alles daar tussenin wordt elektrisch.

Ook de sportievelingen moeten eraan geloven

Zeker. Zo heb je bijvoorbeeld de Ferrari SF90 die gewoon elektrisch kan rijden en de Porsche Taycan die zelfs helemaal elektrisch is. En natuurlijk de Audi RS E-tron GT. Een auto die blijkbaar dermate in de smaak valt bij de fabrikant, dat hij smaakt naar meer.

Audi Sport heeft namelijk laten weten het volledige gamma RS-modellen te gaan voorzien van een elektromotor. Dat kan zijn volledig elektrisch, maar er zullen ook hybrides komen.

Over 3 jaar is de helft van Audi RS geëlektrificeerd

Dus al in 2024 heeft 50% van de snelste Audi’s de beschikking over power uit een accu. In 2026, over 5 jaar dus, moet dat al 80% zijn. En in 2030 tenslotte zal er geen enkele Audi RS de fabriek verlaten die niet op de een of andere manier voorzien is van een elektromotor.

De ICE-motor zal voorlopig nog wel even blijven

Dus geen zorgen. Audi Sport heeft laten weten dat je voor een lekker dikke verbrandingsmotor de komende jaren heus nog wel bij RS terecht kan. Alleen worden deze auto’s dan ondersteund door elektropower.

Overigens worden de RS 6, de RS 7 en de RS Q8 nu al bijgestaan door 48-volt mild-hybridesystemen. Toekomstige RS-modelgeneraties gaan nog een stap verder, met krachtige plug-in hybride- en volledig elektrische aandrijflijnen. Aldus Audi.

Een vloek of een zegen?

De elektrificatie van auto’s hoort zoals eerder gezegd bij deze tijd. Dus dat geldt ook voor Audi en de RS-modellen. Je kan het jammer vinden, maar als je bedenkt dat concerngenoot Porsche al ongeveer 700 pk haalt uit een V8 met ondersteuning van een elektromotor, dan zijn er eigenlijk alleen maar winnaars, toch?

Of heb ik het hier helemaal mis en is het wel vervelend dat Audi RS elektrisch wordt? Laat het weten in de comments!!