Bentley Continental GT(C) 2011-2018 occasion aankoopadvies - Autoblog.nl

Een deftige Bentley rijden die nog prima meekan qua techniek. Wat zijn de aandachtspunten? Check gauw ons Bentley Continental GT occasion aankoopadvies

De Bentley Continental GT gaat al even mee. De eerste generatie verscheen zo’n 17 jaar geleden. Inmiddels is dat model echt wel op leeftijd geraakt. De tweede generatie Bentley Continental GT en GTC volgden in 2011 en werden tot 2018 geproduceerd. De Britse autofabrikant maakte grote stappen met dit destijds nieuwe model. Voor het eerst kwam de Continental GT er ook met een V8. En nog altijd ziet de tweede generatie er modern uit. Tijd om de Bentley Continental 2011-2018 eens te behandelen in een occasion aankoopadvies.

Je kon het zo gek niet bedenken, of er bestond wel een uitvoering van. Natuurlijk was de Continental GT er als coupé en als cabrio, maar je had zoveel meer. Van een Continental GT3-R met 580 pk in 2013 tot de Supersports die er ook als GTC kwam.

Bentley Continental occasion aankoopadvies – aandachtspunten

Als je een tweedehands Bentley Continental GT wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Bentley Continental GT problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Alle Continentals hebben luchtvering die niet als problematisch bekend staat. Een Continental die na lang stilstaan door zijn hoeven is gezakt, heeft potentieel wel een lek ergens in het systeem.

De (stalen) remmen zijn groot genoeg om alle kracht te beteugelen, maar kunnen desondanks snel slijten. Versleten remmen kan een indicatie zijn dat onderhoud minder prioriteit had bij de vorige eigenaar.

Keramische remmen gaan een “autoleven” mee, maar ze zijn ook erg prijzig om te vervangen. Goed (laten) controleren dus.

De elektronisch bediende parkeerrem leidt nog wel eens een eigen leven, dus controleer de werking.

Een spacesaver reservewiel was een optie. Geen idee of de gemiddelde Continental GT eigenaar graag een band verwisseld, maar het geeft wel meer opties.

Aandrijflijn

De W12 is een samensmeltsel van twee VR6 blokken en kreeg in de Bentley nog twee turbo’s aangemeten. Het is een fantastisch blok en ook relatief degelijk, maar de motorruimte is wel erg vol. Sommige onderhoudsklussen zijn daardoor arbeidsintensief.

Olie verversen is belangrijk, ook voor de smering van de turbo’s. Blauwe rook kan een indicatie zijn dat één van de turbo’s het tijdelijke voor het eeuwige gaat verruilen.

Witte rook kan een indicatie zijn van een defecte koppakking. Voor vervanging moet de motor eruit en dat is prijzig. Meestal zijn er dan koelingsprobleem geweest, dus controleer de radiator.

De bougies zijn duur en relatief moeilijk te vervangen, controleer even of ze netjes iedere vier jaar zijn vernieuwd.

De achttraps automatische versnellingsbak is betrouwbaarder dan de (wat ouderwetse) zesbak.

De 4.0T V8 (en de W12 na 2015) heeft cilinderuitschakeling, dat scheelt in het brandstofverbruik. Echter daarvoor is wel nokkenasverstelling actief en dat kan op hoge kilometerstanden leiden tot slijtage aan de nokkenassen. Je kunt het door een specialist laten uit programmeren.

In de toevoer van de V8 naar de turbo’s zitten een oliezeef. Tot 05-2017 (productiedatum!) is de oliezeef te fijnmazig en kan er te weinig olie naar de turbo gaan. Turbo’s draaien bijzonder hoge toerentallen en dus is smering olie essentieel! Bij slechte smering kunnen de turbo’s kapot lopen.

Elektronica

Wees voorzichtig met auto’s met een heel lage kilometerstand. Specialisten zijn het er over eens dat de Continental beter gedijt als er regelmatig mee wordt gereden en er ook regelmatig onderhoud aan wordt gepleegd.

De motoren van de elektrische ramen geven nogal eens de geest.

En al die andere elektronica, die controleer je natuurlijk ook.

Bentley Continental occasion aankoopadvies – Motoren

V8 507 pk/ 660 Nm

V8 S 528 pk/ 680 Nm

W12 575 pk/ 700 Nm

W12 590 pk/ 720 Nm

Speed 642 pk/ 840 Nm

Supersports 710 pk/ 1017 Nm

Aanbod Bentley Continental GT op Marktplaats

Op moment van schrijven zijn er 35 Bentleys Continental GT op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de Bentley Continental GT variëren van €23.000 tot ruim 2 ton. Voor het totale aanbod van de Bentley Continental GT kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.