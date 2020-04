Opel Corsa-e rijtest van voordelige EV met prima range

Relatief betaalbaar, een redelijke actieradius en een modern uiterlijk. Eens kijken hoe de Opel Corsa-e zich houdt in een rijtest.

Hoe betaalbaar vraag je je dan misschien af? Het is voor ons niet gewoon om met de prijs van een auto te beginnen in een rijtest. Maar we weten inmiddels ook dat elektrische auto’s vrijwel alleen vanwege het financiële voordeel worden gekocht. Dan hebben we het over de bijtelling voor de zakelijke rijder in Nederland. Die blijft voor de Opel Corsa-e in 2020 in ieder geval 8 procent, tijd voor een test dus!

Scherpe prijs Opel Corsa-e

Voor die lage(re) bijtelling van 8% komt de Corsa-e dus in aanmerking. Opel heeft voor de Corsa-e een messcherpe prijs van 30.499 euro voor de e-Edition. De fiscale waarde is zelfs maar 29.999. Onze partner in leasing Mobiliy Service becijfert de bruto bijtelling op 199,99 per maand. De netto bijtelling, uitgaande van de eerste belastingschijf, is 74,70 euro per maand. Geen geld om een auto te kunnen rijden, om privé een tweedehands Corsa te rijden ben je een veelvoud kwijt.

Gedeeld platform

Sinds enkele jaren maakt Opel onderdeel uit van het PSA concern. Daarmee herhaalt de historie zeg in zekere zin. Nog geen 10 jaar geleden was Opel een volle dochter van General Motors en konden ze de Ampera en Ampera-e op basis van Chevrolet techniek ontwikkelen. Nu kon Opel shoppen bij Peugeot en trok daar het CMP platform uit het rek. Daarmee maakt PSA nu al een kwartet aan elektrische auto’s: de Peugeots e-208, e-2008, de DS3 Crossback E-Tense en de Corsa-e.

PSA maakt daarbij de interessante keuze om niet te gaan voor een dedicated elektrisch platform zoals de Volkswagen Group dat wel doet. Alle auto’s op het CMP platform zijn namelijk ook leverbaar met benzine- en dieselmotoren. Het geeft meer flexibiliteit bij productie: afhankelijk van de vraag naar een bepaalde aandrijflijn bouw je meer diesels, benzines of EV’s.

Toch moest Opel nog redelijk wat aanpassen om de Corsa te elektrificeren. Er moest meer “ruimte tussen de wielen” worden gecreëerd om plaats te maken voor het accupakket. De spoorbreedte groeide met 12mm en de wielbasis met 7 mm. Daarbij is ook de achteras naar achteren verplaatst om nog wat ruimte te winnen.

Accu en actieradius

Het accupakket weegt een indrukwekkende 345 kg. Het grootste deel zit onder de achterbank, maar er zijn ook cellen onder de voorstoelen en middenconsole geplaatst. Feitelijk hebben de achterpassagiers een voetengarage: een uitsparing in het accupakket waar de pootjes gestald kunnen worden.

De totale bruto capaciteit van de lithium-ion batterij is 50 kWh verdeeld over 216 cellen in 18 modules. De range volgens WLTP is 337 km. In de praktijk zou dit onder ongunstige omstandigheden ruimschoots over de 200 km moeten zijn, we hadden tijdens rijtest niet genoeg tijd met de Opel Corsa-e om dit te testen.

Hoe snel er weer geladen kan worden is bijna net zo belangrijk, de Corsa-e doet dat prima. Met een aandachtspunt dat wel, wat je zult in de buidel moeten tasten. Standaard heeft de Corsa-e een 1-fase en 7,2 kW sterke lader, waarbij je bij veel laadpalen maar de helft aan kW gaat halen. Voor 1000 euro meer komt er een 3-fase (11 kW) lader. Dat is degene die je wilt, ook voor rap publiek laden. Tijdens de rijtest van de Opel Corsa-e hebben we niet hoeven laden, een dag rondcrossen lukt op één acculading prima.

Snel laden kan overigens ook, de DC snellader kan tot 100 kW aan en daarmee laadt de Corsa-e in een krap half uur tot 80%.

Power!

Met het piekvermogen zit het wel snor, tenminste als je de goede rijstand kiest. In normaal en Eco is er minder vermogen, namelijk 80 en 60 kW. Laat je alle teugels vieren dan heeft de Corsa-e 100 kW ofwel 136 ouderwetse pk’s. Daarmee sprint de Opel Corsa-e in 2,8 seconden naar de 50 en 8,1s naar de 100 km/u, we hebben wel eens snellere auto’s in de test gehad. De topsnelheid is dan weer minder inspirerend: bij 150 km/u houdt het op.

Het moet ook geschreven worden: de Corsa-e rijdt prettig. De elektromotor is goed bij de les en voor het formaat auto ook krachtig genoeg. Het gebrek aan versnellingen en het altijd beschikbare koppel zorgt er voor dat de Corsa-e altijd direct accelereert als je daarom vraagt.

Zware jongen, stuurt toch goed

Waar een Corsa met benzinemotor rond 1100 kg weegt, legt de Corsa-e fiks meer kilogrammen in de schaal. Rijklaar is de Corsa-e 1530 kg, een stuk meer dan een Insignia bijvoorbeeld. Gelukkig is het voordeel bij elektrische auto’s dat de batterijen laag geplaatst zijn. Het zwaartepunt is een stuk lager en de torsiestijfheid van de koets is ook nog eens 30% groter. Het stuurt dus best goed, met relatief weinig onderstuur. Het koppel is vaak te veel voor het binnenste voorwiel, maar de elektronica beteugelt dat wel snel.

Krappe achterbank

Voorin zit je zonder meer goed. Zoals het Opel betaamt zijn de stoelen prettig en fijn voor de rug. De bediening is logisch, dus daarover geen klachten. Op de achterbank is het wat minder feestelijk. Vooral met de stoel in voor mij prettige stand, kan er niemand plaats nemen daar. Ik ben met 1,94m langer dan gemiddeld, maar het is wel een beperking.

Concurrentie en conclusie

De belangrijkste concurrent staat bij de Peugeot dealer. De e-208 heeft dezelfde techniek, maar dan in een ander jasje. Welke je mooier vindt, is aan jou, de rijtest van Peugeot e-208 hebben we natuurlijk ook. Er is ook een prijsverschil, maar voor de zakelijke markt lijkt die paar duizend euro niet echt relevant.

Mocht je in dit segment shoppen, dan is de MINI Cooper SE wellicht ook een optie. Hipper, duurder en met een kleinere accu en dus heeft de elektrische MINI ook een kleinere actieradius. Hetzelfde geldt voor de Honda E. Kortom: zo’n gek aanbod is de Opel Corsa-e uit deze rijtest niet. Het is een fijn sturende auto met een scherpe prijs en acceptabele actieradius.

Wil je de Opel Corsa-e leasen? Dat kan via onze partner Mobility Service, al vanaf 437 euro per maand.