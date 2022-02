Delta Integrale en andere Maggiora kunstwerkjes op een rij!

De mooiste Maggiora kunstwerkjes zetten we graag op een rij. En ja, natuurlijk, de Lancia Delta Integrale zit erin

Maggiora is het bedrijf van Arturo Maggiora. De carrossier was al sinds 1925 actief, althans het bedrijf Maggiora. Het was in die periode vrij normaal dat een automerk de techniek verzorgde en een carrossier het koetswerk. Dat veranderde met de jaren, maar voor diverse kleinserie auto’s gebeurde dat nog geregeld.

Maggiora kunstwerkjes uit de jaren ’50 en ’60

Ook in de jaren ’50 en ’60. Sterker nog, dat waren de hoogtijdagen waarbij carrossiers helemaal uit hun dak konden gaan en alle vrijheid hadden.

Maggiora vaart mee op die trend en bouwt Maggiora koetswerken die door Frua zijn ontworpen. Het bekendste voorbeeld is de Maserati Mistral, wellicht ook het mooiste voorbeeld. Maar diverse koetswerken van het Duitse Glas worden door Frua ontworpen, maar door Maggiora gebouwd.

In de jaren ’70 is Maggiora alsnog carrossier en is men druk bezig met het maken van De Tomaso-koetswerken voor onder andere de Mangusta en Pantera.

Maggiora kunstwerken in de jaren ’80

In de jaren ’80 krijgt Maggiora er een klant bij in de vorm van Erich Bitter. Het zijn met name de koetswerken waarmee Bitter zich onderscheidt, want de techniek komt bij Opel vandaan.

Begin jaren ’90 neemt Maggiora de fabriek in Chivasso van Lancia over, met de garantie dat ze nog even de Delta Integrale kunnen bouwen. Naast de Delta, schakelen merken in de Fiat groep Maggiora ook in om prototypes en conceptcars te bouwen, evenals kleinserie modellen. We nemen hier een paar bijzondere hoogtepunten qua Maggiora kunstwerkjes met je door:

Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II (831)

1992 – 1994

Dan moeten we wel met deze beginnen, nietwaar? Misschien wel de meest bekende auto van Maggiora is een van hun eerste. Maggiora was altijd een carrossier, maar niet zozeer een fabrikant. Ze maakten koetswerken voor andere merken, geen complete auto’s. Dat was in dit geval wel anders. In 1992 was de Delta al behoorlijk op leeftijd, maar deze moest nog eventjes meegaan (zoals wel vaker met Italiaanse auto’s).

Bijna alle speciale edities van de Delta HF Integrale Evoluzione zijn gebouwd door Maggiora. Waarom de laatste twee jaar bij Maggiora bouwen? Simpel, de nieuwe Delta stond immers al klaar en het was immers de de fabriek waar de oude auto altijd al gebouwd werd. De nieuwe Delta werd begin 1993 onthuld op de Salon van Genève. De oude Integrale werd tot half 1994 gebouwd door Maggiora. Dat niet alleen, de nieuwe generatie Delta kwam in Napels ter aarde.

Diverse Cinquecento’s (170)

1992 – 1994

Als het gaat om varianten van de Cinquecento had Maggiora een hele hoop ideeën. Fiat verkocht het wagentje als driedeurs hatchback met een kleine motor. Maar volgens Maggiora was er veel meer mogelijk. In 1992 werden er meerdere dikke Cinquecento’s onthuld.

Denk aan de Birba (da’s de gele), Cita (in samenwerking met Stola) en de 955/TC, een sportief bommetje. Met name die versie behoort tot de Maggiora kunstwerkjes. In 1994 – wederom op de salon van Turijn – probeerde Maggiora het nogmaals met de Cinquecento Birba, die er nu een productierijper uitziet. Kansrijk is het niet. Van de Punto is er immers al een Cabrio.

Fiat Bravo 2400 HGT Gran Turismo (182)

1996

Deze bravo ziet eruit als een grote broer van de Puntograle. Wederom heeft deze auto een zeer bijzondere bodykit. Wielkast verbreding is van alle tijden, maar zelden is de kit ‘aan elkaar’ verbonden via de motorkap. Het geeft de Fiat Bravo 2400 Gran Turismo een bijzonder uiterlijk. Tegenwoordig zijn die Speedline-velgjes bijna aandoenlijk, maar in 1996 was je de man als je deze patta’s onder je Bravo had liggen. De motor was een dikke vijfcilinder. Niet de 2.0 20v HGT die je kon krijgen, maar de dikke 2.4 vijfpitter.

Fiat Punto GT Stradale

2000

De Puntograle is bij de meeste mensen nog wel bekend. Maar ken je de Punto GT Stradale nog? In principe was dat hetzelfde idee, zij het ietsje extremer. De Puntograle was in feite een Punto met bodykit, aandrijflijn van een Delta en smoezelige stoelen.

In het geval van de GT Stradale Concept was het idee om er een rallyauto van te bouwen en die vervolgens straatlegaal te maken. Het idee klinkt anno 2022 knettergek, maar vergeet niet dat 2000 nog een leuke periode was om auto’s gaaf te vinden. Wagens als de Integra Type R, Lancer Evolution, Clio V6, M Coupe konden gewoon nog in die tijd.

Lancia K Coupé

1997 -2000

Misschien wel de mooiste auto ooit gebouwd, was getekend: ondergetekende. De Lancia K Coupé is een van de laatste aristocratische auto’s. Daar zullen we nog weleens dieper op gaan, maar het gaat er vooral om dat deze auto zeer bijzonder is, doch met een uiterst ingetogen stijl. De auto is bedoeld om de bestuurder te behagen, in stijl.

Niet om indruk te maken op de Autobahn of Nurburgring. Het is extreem lastig om dat goed in de markt te zetten. Want ja, hoe hard moet je schreeuwen door te zeggen dat de auto ingetogen is? De Lancia K Coupé werd in twee series gebouwd. Van 1997 tot 1998 en een licht gefacelifte versie van 1998 tot 2000. Er werden meer dan 3.000 van deze Maggiora kunstwerkjes gebouwd.

Fiat barchetta

1996 – 2002

Het laatste grote succes qua Maggiora kunstwerkjes is de Fiat barchetta. Deze auto is een design van Centro Stile. De griek Andreas Zapatinas pende de kleine cabrio. Het is een bijzonder fraai gelijnd karretje, wat dat betreft is het vreemd dat Zapatinas later Subaru’s ging mismaken. Terug naar de Barchetta, die werd niet gebouwd door Fiat, maar dus door Maggiora.

Barchetta Coupé

Het ging in die tijd al iets minder met het bedrijf. Vandaar dat Maggiora diverse voorstellen deed aan Fiat. Ook op basis van de Barchetta. De Barchetta Coupé was namelijk een vingeroefening en een stille hint om meer auto’s te kunnen produceren. De barchetta Coupé komt er niet omdat de Coupé Fiat (met Pininfarina-koetswerk) te dicht daarop zit.

Barchetta Trofeo

Voor de Barchetta Trofeo geldt hetzelfde. De bedoeling was om er een raceserie van te maken. Dat was in de jaren ’90 heel populair. Het zou de Barchetta ook een beter imago kunnen geven. Veel van deze sportwagentjes hadden de naam ‘kappersauto’s te zijn. Tegenwoordig zijn het de Puma, Captur en Taigo natuurlijk die dat lot ondergaan.

Barchetta (UK Spec)

Maggiora probeerde zelfs een laatste poging te doen met de Barchetta voor de Britse markt. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke markt voor dit soort auto’s. Daar koopt men het nog daadwerkelijk. De Barchetta werd overigens met het stuur links officieel verkocht door Fiat UK. Dat hadden dus veel meer exemplaren kunnen zijn.

In 2002 ging Maggiora failliet, waardoor de productie van de Barchetta gestaakt werd. Daarna verhuisde de productie naar Mirafiori waar de auto nog twee jaar werd gebouwd. Van Maggiora horen we vervolgens niets meer. Totdat 2014 aanbreekt.

BONUS: Maggiora Willys Interlagos AW380 Berlineta

2014

Dan de laastste bijzondere toevoeging in het rijtje van de Maggiora kunstwerkjes. In dat jaar arriveert de Maggiora Willys Interlagos AW380 Berlinetta. Mocht je denken: dat is een Alpine A110-kopie, dan heb je een punt! Echter, deze auto was er eerder. We zullen even toelichten hoe dat komt.

Het idee is namelijk om een her-interpretatie te maken van de Alpina A108. Die auto wordt namelijk een tijdje in Zuid-Amerika gebouwd door Willys, dat dan nauwe banden heeft met Renault. Qua design zien we er veel moderne kenmerken in die de huidige A110 ook heeft. Bijna toevallig.

In technisch opzicht is de Willys Interlagos compleet anders. Hier geen bescheiden 1.8 turbomotor. Nee joh, gewoon een 3.8 biturbo zescilinder boxermotor uit Zuffenhausen. Deze is goed voor 610 pk, terwijl het leeggewicht 1.350 kilogram bedraagt. Het is mogelijk om in 2,7 seconden naar de 100 km/u te sprinten en een top te halen van 340 km/u.

Het is de bedoeling om er 110 exemplaren van te bouwen. Maar verder dan een concept zijn ze nooit gekomen, waardoor niet alleen de Willys Interlagos, maar ook de wederopstanding van Maggiora niet zal plaatsvinden. Tot zover de spreekbeurt!

