Gelukkig: er komt toch weer een coupé van Mercedes

De huidige coupés van Mercedes lopen op hun laatste benen, maar niet getreurd: de aflossing is in aantocht.

Als je fan bent van Mercedes coupés hebben we goed nieuws en slecht nieuws. Om met het slechte nieuws te beginnen: er komt géén nieuwe C-klasse Coupé, géén nieuwe E-klasse Coupé en géén nieuwe S-klasse Coupé. Het goede nieuws: er komt wel een Mercedes CLE.

Stiekem is er überhaupt geen nieuws, want dit wisten we twee jaar geleden al. De nieuwe Mercedes CLE is nu echter op en rond de Nürburgring gesignaleerd. Nu weten we dus 100% zeker dat Mercedes weer met een nieuwe coupé komt.

Zoals je waarschijnlijk al begrepen had gaat de Mercedes CLE zowel de C-klasse Coupé als de E-klasse Coupé vervangen. Daarmee gaat Mercedes eigenlijk terug naar hun eerdere strategie. De CLK zat namelijk ook een beetje tussen de C-klasse en de E-klasse in.

Het is nog even de vraag of de CLE qua design meer de kant op gaat van de C-klasse Coupé of meer de kant de E-klasse Coupé. Niet dat daar zo enorm veel verschil tussen zat, maar de E Coupé heeft een typerend extra zijruitje. Op de spionagebeelden is nog niet duidelijk te zien of de CLE dit ook krijgt.

Verder zal de CLE vrij voorspelbaar zijn. Op de spyshots zien we alvast een front dat heel veel lijkt op dat van de nieuwe C-klasse. De kont zal waarschijnlijk ook niet heel veel afwijken. De vorige C- en E-klasse Coupé onderscheidden zich met platte achterlichten, maar ja, die heeft de sedan ook al.

Mercedes zelf heeft nog niets losgelaten over deze auto, maar de CLE komt naar verluidt op het platform van de C-klasse te staan. Waarschijnlijk krijgt de CLE ook dezelfde motoren als de C-klasse. Dat zou betekenen: alleen maar viercilinders, al dan niet in hybride-vorm.

Zijn Mercedes coupés met een dikke V8 daarmee voorgoed verleden tijd? Niet helemaal. Er komt namelijk ook nog een nieuwe AMG GT op basis van de SL. Die wordt natuurlijk peperduur, maar dan krijg je dus wel een V8.

Foto: @carspottingspaarndam, via Autoblog Spots

Video: CarSpyMedia