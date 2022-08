Eigenaar van de Mercedes waar Diana in crashte wil auto terug

De beste man heeft na 25 jaar nog steeds zijn auto niet teruggekregen. Schandalig!

Het is waarschijnlijk het bekendste auto-ongeluk uit de geschiedenis: de crash die prinses Diana in 1997 fataal werd. Dit jaar is dit 25 jaar geleden (morgen om precies te zijn), dus het hele gebeuren staat weer volop in de belangstelling.

Het is natuurlijk niet de belangrijkste vraag, maar wel interessant om te weten: wat is er eigenlijk met de auto gebeurd? Zoals je wellicht al wist was de auto in kwestie een W140 S-klasse. Een S 280 om precies te zijn.

De Mercedes waar prinses Diana in vervoerd werd was eigendom van een zekere meneer Musa. Hij was de baas van Etoile Limousines, die auto’s verhuurde aan het Ritz hotel. De beste man laat nu van zich horen via kwaliteitspublicatie The Mirror. Wat heeft hij te melden? Nou, hij wil zijn Mercedes terug. Volgens Musa is de auto nog altijd zijn eigendom.

Het probleem is alleen: hij heeft geen idee waar de auto (of beter gezegd: het wrak) is. De Mercedes is in ieder geval nog tot een aantal jaar geleden bewaard gebleven. In 2017 stond de auto in een container op het terrein van de Franse politie, maar dat is nu niet meer het geval.

De vraag is wat meneer Musa met de auto van plan is. Naar eigen zeggen wil hij dat de auto wordt tentoongesteld in een Amerikaans museum. De Britse koninklijke familie ziet dat natuurlijk liever niet gebeuren. Wat hen betreft wordt de Mercedes op discrete wijze vernietigd. Dat is volkomen begrijpelijk, al is dit natuurlijk ook weer voer voor complotdenkers.

Het is heel makkelijk om te denken dat Musa uit is op geld en aandacht, maar hij is misschien niet zo’n opportunistische aasgier als hij lijkt. De Fransman heeft de auto altijd al terug gewild. Het is heel goed mogelijk dat The Mirror nu weer contact met hem gezocht heeft in plaats van vice versa.

Musa heeft eerder ook al eens gezegd dat hij niet uit is op winst. Of hij de waarheid spreekt is vers twee, maar dit even ter nuance. Je kunt je wel afvragen wat voor baat hij erbij heeft dat het wrak in een museum komt, tegen de wens van de familie in.

Feit is wel dat de auto potentieel heel veel geld waard is. Eerder deze week werd de Ford Escort RS Turbo van prinses Diana verkocht voor een bedrag van €869.000. De Mercedes is in iets minder goede staat, maar heeft wel een veel grotere historische waarde. Die zou dus zomaar miljoenen waard kunnen zijn.

Bron: The Mirror