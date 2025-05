Alledaagse auto’s met geniale features: lijstjesvoer!

Soms bedenkt een fabrikant voor vrij alledaagse auto’s een briljante feature, en wij hebben een paar voorbeelden voor je!

Een concept waar autoliefhebbers nog wel eens moeite mee hebben: auto’s zijn hoofdzakelijk een vervoersmiddel. Zodat je ’s ochtends op je werk komt, ’s avonds weer thuis komt en niet met de trein hoeft. Wij mogen dan heet worden van een scheurijzer met enorme motor en dik vermogen, maar sommige mensen hebben aan een stuk blik dat niet elke week bij de garage staat genoeg.

Alledaagse auto’s met leuke features

Toch zijn ook niet-autoliefhebbers niet gek van een beetje luxe. Zelfs complete leken vinden het altijd leuk als hun auto ietsje meer kan bieden. Designers kunnen hier goed op inspelen. Soms zijn zelfs de meest alledaagse auto’s voorzien van features waarvan je denkt: briljant! Tijd voor een compilatie. Wij vonden een paar redelijk alledaagse auto’s die een leuke, soms doodsimpele feature kregen af fabriek. Slechts enkele voorbeelden, want we weten zeker dat jullie als lezer veel aanvullingen zullen hebben. Deel die vooral!

Baguettemandje

Renault 5 E-Tech

Om mee te beginnen een auto die vooral qua insteek en verkoopstrategie alledaags moet worden, maar qua design juist bepaald niet alledaags is. De Renault 5, het nodige over deze retro-EV is wel gezegd. Het designteam van Renault heeft erg veel lol gehad met dit ding. Sterker nog: deze auto zou niet komen en was een probeerseltje van het designteam, maar Luca de Meo (CEO van Renault) vond hem zo leuk dat hij hem in productie wilde. En zo geschiedde.

Het stukje briljante design in de Renault 5 is meer een gimmick dan een echt handige feature, maar goed: het is er wel en het doet wat het moet doen. Renault voorziet de 5 namelijk optioneel van een mandje dat aan je middenconsole klikt. Precies groot genoeg voor een Frans stokbrood. Met je R5 naar de boulangerie rijden en kunnen zeggen dat je geen tasje hoeft: het kan gewoon. Ja, het is een gimmick, maar wel iets dat perfect in het straatje van de 5 past.

Dubbele achterklep

Skoda Superb (Typ. 3T)

De eerste generatie Skoda Superb was vrij identiek aan de Volkswagen Passat waarop deze gebaseerd was. De tweede generatie kreeg wat meer een eigen gezicht en was eigenlijk de Passat voor mensen die meer waar voor hun geld wilden. Groter, voordeliger geprijsd en natuurlijk zoals Skoda het altijd zo mooi zegt: simply clever. Daar komen we zo even op terug, want de Superb heeft een feature die we hierna nooit meer terug zagen.

De Skoda Superb heeft namelijk een dubbele achterklep! Dat wil zeggen: in plaats van kiezen tussen het zijn van een hatchback/liftback (scharnieren bovenaan de achterruit) of een sedan (scharnieren onderaan de achterruit) is de Superb beide. Je kan de klep op twee verschillende manieren openen om beide varianten te krijgen. Het enige nadeel van dit soort features is dat je er altijd achter komt dat mensen ofwel niet eens wisten dat dit bestond, ofwel één duidelijke voorkeur kweken en de andere optie daarna nooit meer gebruiken. De derde generatie Superb deed de feature dan ook in de ban.

Espressomachine

Fiat 500L

De Fiat 500L, oh ja. Dat was Fiats manier om de kenmerkende 500-designtaal over te zetten in een praktische MPV. Dat wilde met gematigd succes. Het MINI Countryman-effect: de echte die hard 500-kopers vinden juist de kleine verschijningsvorm een voordeel. Vandaar dat de 500 en de 600 het hebben gehaald tot de volgende generatie en de 500L niet.

Een optionele feature die poogde om de alledaagse Fiat 500L wat aantrekkelijker te maken: een espressomachine die in de bekerhouder past. Samen met koffieboer Lavazza werd deze kleine machine ontwikkeld die voor onderweg een heerlijk kopje espresso kan zetten. Goed bedacht en op en top Italiaans!

FlexFix

Opel Corsa, Adam en de rest

Meer alledaags dan Opel wordt het niet gauw, des te leuker dus dat het Duitse merk je nog wat leuke features aanbiedt. Een feature die redelijk universeel gebruikt is door de hele line-up is iets wat Opel FlexFix noemde. Deze feature debuteerde op de Opel Corsa (D).

Het is heel simpel: in de achterbumper zit een soort ‘lade’, waar je alle benodigdheden kunt uitklappen voor een fietsendrager. Zo heb je altijd een veilige en makkelijk op te bergen fietsendrager bij je. Deze kan zelfs kantelen om bij de kofferbak te komen. Het begon dus op de Corsa, maar ook de Adam, Zafira en Mokka kregen hem. Optioneel, dus lang niet elke Opel heeft ‘m.

Wat de feature overigens volgens ondergetekende echt briljant maakt zie je alleen op de Corsa en Adam. Daar zit het ‘opbergvak’ van de FlexFix precies waar het kenteken zit. Als je hem uitschuift, heb je dus geen extra kenteken nodig.

Karaokeset

BYD Han en de rest

Elektrische auto’s hebben vaker geinige features aan boord, vooral vanwege de gedachte dat opladen nog vaak moet gebeuren in combinatie met een kleine pauze. Gelukkig helpen vele merken je door de verveling heen met features in het infotainment, zodat je films kan kijken of kan socializen. BYD heeft iets heel anders bedacht.

In veel van hun modellen, sowieso de Han en de Seal, heb je namelijk een karaokeset aan boord! Met twee BYD-microfoons kan je dan lekker tijdens het opladen meeblèren met de favoriete hits van jou en je bijrijder. De tekst verschijnt uiteraard op het scherm. Je kan veel zeggen over een BYD, maar vervelen wordt lastig.

Kofferbakspeakers

Om nou te zeggen dat de Dodge Caliber een alledaagse auto is gaat wellicht wat ver, maar er zijn twee features die je kan uitlichten als het gaat om de gekke SUV-estate-kruisbestuiving van Dodge. Eentje waar het merk zelf altijd trots op was: het dashboardkastje had een koelvak. Er zijn echter veel auto’s die dat hebben: de Peugeot 307 had het bijvoorbeeld ook.

Dus kozen we voor die andere feature: de Dodge Caliber heeft twee kofferbakspeakers die normaliter fungeren als extraatjes voor het geluidssysteem in de auto. Als de kofferbak open staat, kunnen deze uitklappen en kan je naar je favoriete muziek luisteren buiten de auto. Met als idee dat de auto zo de ideale partner is voor een picknick of potje buurten met de auto.

Night Panel

Saab

Eén van de redenen van de ondergang van Saab is dat ze té veel oog hebben voor dit soort geinige features, omdat GM er gewoon altijd een alledaagse Opel-kopie van wilde maken. Ook hier konden we dus de onnodig gecompliceerde opvouwbare bekerhouders uitlichten. Of het feit dat de contactsleutel achter de handrem zit. Maar nee: de beste feature van Saab blijft overduidelijk.

Night Panel is namelijk alles wat een Saab een Saab maakt. Druk je op dit knopje, dan dimt de verlichting van alles in je interieur, behalve een deel van je snelheidsmeter. Dit zorgt voor een veel rustiger ogend dashboard als je ’s avonds in het donker de weg betreedt. Bovendien is Night Panel een knipoog naar de vliegtuigwereld, waar je een vergelijkbare knop hebt om het instrumentarium te dimmen om de lichten van de landingsbaan beter te zien.

Paraplu in deur

Volkswagen Passat (Typ. 3C)

Voor als je je nog afvroeg waar de inspiratie voor deze lijst vandaan kwam. Op de Passat, maar trouwens ook de Superb die we net al noemden, zitten voldoende kleine dingetjes die leuk bedacht zijn. Iets unieker voor een auto, in ieder geval in deze prijsklasse, is een feature waar je normaliter voor bij Rolls-Royce moet shoppen.

In de Passat heb je in de zijkant van de bestuurdersdeur een vak zitten met daarin een paraplu! Met natuurlijk als ideale situatie dat je bij regen direct een paraplu bij de hand hebt. Nou is het gewoon een vak groot genoeg voor een grote paraplu en niet een hermetisch afgesloten vak zoals in een Rolls, maar het idee is leuk. En als je een Passat koopt waar de plu nog in zit, heb je een paraplu met een VW-logo op de basis. Dat wil je!

Tafel als kofferbakvloer

Honda CR-V

Honda’s duit in het zakje voor leuke features op alledaagse auto’s kwam laatst al eens voorbij, want ze hebben het min of meer opnieuw uitgevonden. Het gaat dan om iets in de eerste generatie CR-V wat elke variant van de SUV had, zonder dat mensen het wellicht beseffen. Zelfs kopers.

Het gaat dan om het tactisch plaatsen van twee opvouwbare poten onder de plastic laadbodem. Zo kon je deze neerzetten als campingtafel. Simpeler doch doeltreffender kan niet. Honda liet de feature dus terugkeren in de huidige Passport voor de VS, maar dan iets gecompliceerder (en iets bruikbaarder, maar goed).

Tent

Pontiac Aztek

Ook voor de Pontiac Aztek geldt dat deze auto, voor Amerikanen met name, bepaald niet alledaags is. Het was een aardige ufo toen deze debuteerde. Een bijzondere kick-off voor het SUV-fenomeen wat we nu nog merken. Tegen wil en dank. Ook bij de Aztek had je meerdere opvallende features, waaronder een koelbox met Pontiac-logo’s die een dubbelleven kon hebben als middenconsole.

Maar we moeten het eigenlijk hebben over de tent. Ja, je kon de Pontiac Aztek krijgen met een tent die precies over de achterkant van de auto past. In combinatie met een geopende achterklep wordt de kofferruimte zo precies groot genoeg om in te slapen. Rijden met de tent op zijn plek wordt niet aangeraden, maar verder is het best een gaaf idee.

BONUS: Simply Clever items

Skoda

We wilden toch even Skoda apart zetten in deze lijst. Want het alledaagse Tsjechische merk staat zoals gezegd bekend om lekker slim te zijn voor hun plaatsing als VAG-dochter. Simply clever, noemt het merk het zelf. Skoda bedacht een hoop dingetjes die je wellicht nooit dacht nodig te hebben, maar wel handig zijn als je dan toch bezig bent.

Neem bovenstaande kapje voor het bijvullen van de ruitenwisservloeistof. Zo’n zware jerrycan ondersteboven keren wil niet altijd zonder te morsen gaan, vandaar dat de dop in een Skoda een soort opvangbakje heeft tegen morsen. Er is echter veel meer. De paraplu, zoals gezegd. Maar ook de ijskrabber achter de tankklep, praktische opbergvakjes in de middenconsole, deurbeschermers die in- en uitklappen (al had de Ford Focus deze ook), een kofferbaklampje die je eruit kan halen en dan fungeert als zaklamp en nog veel meer. Sommige van deze items kan je ook los bestellen op de webshop, zodat je deze ook kan gebruiken in andere auto’s. Zo verkoopt het Tsjechische merk een flesje spray om je touchscreen mee schoon te maken, in een flesje omhuld in microvezelstof zodat je hem daarmee kan afvegen.

Het blijft toch leuk als automerken zo nadenken dat je leuke features krijgt, hoe alledaags de auto ook is. Nogmaals: als je zelf extra voorbeelden hebt, horen we ze graag!