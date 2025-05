Autoblog Garage: Volkswagen Passat Variant van Loek

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, in mijn geval richting VW. De Volkswagen Passat Variant van Loek in de Autoblog Garage moet (hopelijk) het GTI-gevoel terugbrengen!

Weet je nog wat ik zei in het artikel over de verkoop van de Mazda 6, over de strijd tussen een verstandige en een leuke auto? Ja, het hart heeft weer armpje gedrukt met het verstand, en gewonnen. Maar het is niet zo dat ik op een willekeurige dag Marktplaats opende en ineens als een blok viel voor de Volkswagen Passat. Die auto staat al op het wensenlijstje sinds de B6-generatie uit 2006 bestaat. Alleen de uitvoering moet kloppen. En dat kwam wel uit het niks, want de (voor mij) perfecte B6 stond te koop. Perfect getimed met de beslissing om de Mazda 6 weg te doen.

Volkswagen Passat Variant van Loek in de Autoblog Garage

Terug naar het begin. De Volkswagen Passat Variant, specifiek de B6, stond al op het lijstje toen ik de GTI verkocht. Helemaal omdat de TDI-modellen erg goed te boek staan. Ik vind het model mooi, uit de periode dat Volkswagen meer begon te experimenteren met rondingen, hetzelfde als met de Golf. Het nadeel? Een beetje hetzelfde als wat ik had kunnen zien aankomen met de Mazda. Ze zijn vaak nogal saai. Beperkt aantal opties, grijs of zwart exterieur, kleine velgen en het interieur is eigenlijk ook nogal lelijk, vooral het stuur. Dat gold voor de Golf eigenlijk ook, maar ergonomisch was ik daar juist erg positief over. Maar ja, het oog wil ook wat. Overigens was de Passat B7 uit 2010, eigenlijk een hevige facelift, een heel stuk beter in het interieur. Die zijn nog steeds duurder (ook met een beetje opties) en dan kan het best chique zijn. Ik vind de B6 echter nog steeds mooier qua exterieur.

Omdat ik echt precies rond het wisselpunt zit van of diesel uit kan zo ja of zo nee, vond ik het echter ook niet erg om weer terug te switchen naar benzine. Diesel heeft daarnaast problemen met milieuzones als je een té oude neemt, en nieuwere diesels moeten dan weer AdBlue erbij krijgen of hebben enorm last van koolstofopbouw. Niet dat benzine dat pertinent niet heeft, maar goed. Daarbij is het karakter van een benzinemotor wat sneller echt sportief en dus leuker. Enter het exemplaar van de Passat die ik aan de Autoblog Garage heb toegevoegd.

Uitvoering

Het gaat dus wel om een B6. Maar, uitvoering, uitvoering, uitvoering. Eigenlijk zou deze Passat haaks moeten staan op mijn principes. Ik heb namelijk een hekel aan van die sportpakketten die de auto optisch aan iets veel snellers doen denken, terwijl het de basismotor is. Het R-Line-pakket op de Passat is dat in theorie wel: je krijgt vrijwel alles wat je kent van de R36, maar dan beschikbaar met motoren die niet de 3.6 VR6 zijn. Aan de andere kant valt het wel mee, want er wordt niet veelvuldig met badges gestrooid en gaat het enkel om de visuele upgrades. En bij deze: als je denkt dat het een R36 is, maar je ziet mistlampen, een dubbele uitlaatpijp links en geen reflectoren in de achterbumper: R-Line, geen R36.

Motor

Maar dan zie je dit exemplaar uit 2009, R-Line-uitgevoerd in de R-kleur Biscay Blue en valt ineens op: dit is wel echt heel fraai. En deel twee van waarom de uitvoering mij wel beviel: je krijgt ook zeker niet de traagste motorkeuze. Het is namelijk de 2.0 TSI met 200 pk, de ‘opvolger’ van de 2.0 FSI Turbo uit de Golf V GTI. En dan ook nog eens met een tune erop door Van Vught Tuning, om tot 267 pk te komen.

Dat wil wel vooruit, en dat merk je. Vergelijk je het met de Golf V, dan is de R36 de R32 (duh) en is dit de GTI die Volkswagen geen Passat GTI durfde te noemen. Dus: B6, check. Toffe motor, check. Uitvoering en opties, check. Kan ik dan leven met het interieur?

B7-ombouw

Ja. En dat heeft een simpele reden: de vorige eigenaar heeft het merendeel van het interieur omgebouwd naar B7-specificatie. Dus de nieuwere tellerbak met het geüpdatete MFA-schermpje, nieuwer stuur, nieuwere knoppenbrij rondom de pook, nieuwer dashboard, RNS-310 navigatie (niet het ‘grote’ scherm maar wel period correct) en, misschien wel het allerleukste: een werkend(!) klokje zoals je die kreeg in de nieuwere B7-cockpit. En de vorige eigenaar was echt geen amateur, het lijkt alsof het nooit anders is geweest. Dus naast alle voordelen ook gewoon precies wat ik wilde. Perfect, toch?

Motor

Er zijn maar twee dingen die tegenvielen. Ten eerste: de kilometerstand van net geen 240.000. Nou weet ik dat Volkswagens dat echt wel kunnen, getuige mijn Golf met ruim 340.000 erop. Het nadeel vind ik zelf dan komen uit de staat van de carrosserie, vooral lak die het opgeeft en dingen die de auto ‘niet netjes’ maken. Dat valt bij deze Passat erg mee. Er zijn kleine dingetjes, maar die zijn echt wel op te lossen. Bij de 2.0 TSI komt dan echter nog een probleem aan bod: de vrij waterdichte natuur van de 2.0 FSI Turbo (dat was motorcode EA113) werd door de 2.0 TSI (de eerste met motorcode EA888) ietwat in de steek gelaten. De EA113 had een distributieriem, de EA888 heeft een ketting. Kettingsspanners zijn dan ook een zwakke plek voor deze motor. Moet je dat willen met zo veel kilometers?

Nieuw blok

Als het onderhoud klopt, ja. Maar er is iets groters aan de hand. Er ligt namelijk een spiksplinternieuwe motor in deze Volkswagen Passat. Een bekende motorrevisiespecialist heeft een hagelnieuwe 2.0 TSI gebouwd die er iets meer dan een jaar en 9.000 kilometer geleden in is gehangen. Hierbij is rekening gehouden met reguliere TSI-kwaaltjes als inlaatvervuiling, die kettingsspanners en ook bijvoorbeeld olieverbruik, waardoor dit blok hier beter tegen bestand zou zijn. En dat het een nieuw blok is, dat merk je: het voelt als een nieuwe auto. Nou is dit geen vrijbrief dat je definitief zonder issues komt te zitten, maar dan is de motor ook niet zo’n grote valkuil als het zou kunnen zijn. Oh ja, en ook niet onbelangrijk: het is ‘gewoon’ een handbak, niet de DSG die bij deze generatie Passat ook niet ijzersterk was.

Staat

Motorisch en mechanisch geloof ik het dus allemaal voor de Volkswagen Passat in de Autoblog Garage, ook omdat ‘ie altijd netjes kleine en grote beurten heeft gehad. Banden zijn dik in orde, remmerij is recent aangepakt (en voor zijn de remmen gepakt van een Golf R32-donorauto, die overeenkomen met die van een R36). Optisch wil ik nog een paar zaken aanpakken. Doffe koplampen (simpele fix), wat eigenlijk vrijwel elk Volkswagen-model uit deze periode teistert. De velgen hebben vrij veel stoeprandschade, maar ik vind het model wel mooi staan. Rondom zul je een paar schades vinden, maar niet buitenproportioneel voor een 16 jaar oude auto. De voorbumper heeft wat kleine plekjes, waardoor een verfbeurt of een nieuwe voorbumper wellicht op de loer staat. Er zitten een paar R-badges op, niet origineel en zoals ik eerder zei kan ik die missen als kiespijn (op de foto’s zie je mijn eerste poging tot het verwijderen van deze badges, wat zonder stickerverwijderaar nog niet succesvol is).

Er is maar één R36-modificatie die ik zo ga laten: de diffusor van een R36 is in de achterbumper van een R-Line geplakt, omdat de uitlaten van een R36 komen. Deze zijn passend gemaakt voor het in- en uitlaattraject van de 2.0 TSI. Ik vind het wel dik staan, twee iets meer uitgesproken pijpen onder de bumper. En het klinkt overigens ook fantastisch voor een viercilinder, lekker sportief zonder asociaal te zijn. Al durf ik nog niet te zeggen of de buren het daar mee eens zijn.

En hoe rijdt dat?

Over die sportiviteit gesproken: je weet direct wat je hebt gemist. Net als bij de Golf GTI des tijds is de Volkswagen Passat een fantastische mix tussen comfort en snelheid. Zuinigheid lever je iets op in, maar goed, alsnog is 1 op 15 op de snelweg geen uitzondering. Hij is ietsje meer volgeladen dan de Golf, dus het voelt allemaal wat luxueuzer. Ik heb hem nog niet helemaal de sporen gegeven, dus dat houd je nog even van mij tegoed. Ik zou sowieso de Passat als reisauto direct kunnen peilen middels een geplande roadtrip, maar die heb ik helaas af moeten zeggen dankzij een blessure. In de zomer zullen er voldoende plannen gemaakt worden waar dit alsnog goed komt.

Nu al zo verliefd zijn op hoe de Volkswagen Passat uit de Autoblog Garage is, de samenstelling en de toekomstbestendigheid qua staat: na het gefaalde Mazda-experiment een blijvertje. En dat meen ik echt: dit is alles waar ik naar op zoek was. Goed voor nog jaren plezier.

