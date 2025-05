Dit is de goedkoopste Lancia Beta Spider Zagato van Marktplaats. Koop dan?

We kennen allemaal de Alfa Romeo Spider. Die auto werd onder andere onsterfelijk door de film The Graduate met Dustin Hoffman. In Italië werden in die jaren nog een stuk meer Spider gebouwd met wisselend succes. Sommige daarvan zijn we inmiddels min of meer vergeten. Zoals bijvoorbeeld de Lancia Beta Spider, ook wel Beta Spider Zagato genoemd. Of, in Amerika, gewoon Beta Zagato, om het ingewikkelder te maken. Italiaanse merken en naamgeving blijft wat dat betreft vaak een beetje chaotisch.

Het gamma van Lancia (niet de Lancia Gamma)

Dat gold overigens ook voor het gamma van Lancia destijds. Het merk verkeerde in een woelige fase en was net overgenomen door Fiat op het moment dat de Beta verscheen. Het budget was dan ook klein, maar de techniek op papier fraai. Los van de voorwielaandrijving, die alle varianten behalve de Beta Montecarlo hadden, had je alles wat je wil: vijfbak, onafhankelijke wielophanging, tandheugel besturing. Het was wat dat betreft een moderne auto.

Geen belachelijk succes

Doch Fiat eindbaas Gianni Agnelli zag de bui al hangen. Ondanks de beperkte ontwikkelingskosten van de Beta, becijferde hij dat Lancia er 100.000 per jaar moest verkopen om kostendekkend te opereren. Hij verwachtte echter dat er hooguit 40.000 per jaar gebouwd en verkocht zouden worden. Dat bleek nog ietwat optimistisch te zijn. In tien jaar verkocht Lancia er 387.911. De Beta werd geplaagd door verhalen over slechte betrouwbaarheid en roest. Vaak waren die schromelijk overtrokken. Maar een dergelijke reputatie schud je niet makkelijk van je af.

Epische blunders

Tevens maakten de Italianen epische blunders. Precies waarom we zo van ze houden. De Beta reeks bestond uit een vierdeurs ‘fastback’ sedan (berline), een traditionele vierdeurs sedan (trevi), een 2-deurs coupé (waarmee Jeremy Clarkson Botswana onveilig maakte), een 3-deurs shooting brake (HPE), een 2-deurs middenmotor coupé met RWD (de Montecarlo, of Scorpion in Amerika) én een 2-deurs targa (de spider Zagato). Iedere leek kan invullen dat zoveel variatie weliswaar premium is, maar ook heel duur om te produceren.

Ingewikkelde productie

Geen enkel model symboliseerde de onmogelijke Italiaanse productieperikelen zo goed als de Spider Zagato. Deze had namelijk het meest Italiaanse der Italiaanse fabricatieprocessen, ooit. Om te beginnen kwam het design van Pininfarina, maar werd de auto gebouwd door Zagato. Kan nog, maar waar we schrijven gebouwd door Zagato, moeten we eigenlijk zeggen half gebouwd door Zagato, in vijfmiljoenmiljard tussenstappen.

Lancia leverde witte coupé’s aan Zagato. Daar werden ze dan eerst onthoofd, waarna ze terug gingen naar Lancia voor roestwering. Vervolgens werden ze weer naar Zagato gestuurd voor verf en het installeren van het interieur. Tenslotte gingen ze dan opnieuw terug naar Lancia, voor de installatie van de motor en de eindmontage. Je verzint het niet. Ongetwijfeld is op elk exemplaar verlies gemaakt. In totaal zijn er 9.390 Spiders gemaakt. Het model was ook de laatste Lancia die in Amerika verkocht werd, met de Volumex compressor onder de kap.

De unit die we vonden op Marktplaats, heeft die compressor helaas niet. Het is een twee-punt-nul uit 1980 in resale red. Om eerlijk te zijn; echt heel fraai is ‘ie niet. Cultig en speciaal natuurlijk wel. Het is weer eens wat anders dan de zoveelste Alfa Spider. Waar de Beta Montecarlo nog wel bekend is onder liefhebbers, moet je deze Spider waarschijnlijk uitleggen op de lokale car meeting. Maar ook dat kan juist leuk zijn natuurlijk. De vraagprijs bedraagt 15.000 Euro. Koop dan?