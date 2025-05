Wouter rijdt met een knotsgekke G63 6×6.

De G63 AMG 6×6 blijft toch wel het meest knotsgekke model dat Mercedes gebouwd heeft. Een compleet overbodig bakbeest, maar daarmee ook het ultieme statussymbool. Hoe kun je zo’n auto nog gekker maken? Nou, door ‘m te bestellen in Solarbeam Yellow. Iemand heeft dat dus gedaan, want The Collectables heeft een unieke gele G63 AMG 6×6 in de aanbieding.

Hoe onzinnig deze auto ook is, de ingenieurs van Mercedes hebben hun taak wel serieus genomen bij de ontwikkeling van deze auto. Zo is de auto voorzien van portaalassen, wat een bodemspeling van 46 centimeter tot gevolg heeft. Ook heeft de auto gewoon een functie waarmee je de bandenspanning tijdelijk kunt verlagen, voor meer grip. Dit is mogelijk dankzij vier speciale luchttanks.

Motorisch gezien is de G63 6×6 – je raadt het nooit – een G63. Dat betekent een 5,5 liter biturbo V8 die in dit geval 544 pk en 760 Nm aan koppel levert. Daarmee sprint je met dit 4.100 kg wegende monster toch nog in 7,8 seconden van 0 naar 100 km/u. Mocht je die behoefte hebben.

Ook nog even goed om te vermelden: we kijken hier naar een échte G63 AMG 6×6. Er zijn ook aardig wat exemplaren die omgebouwd zijn door andere partijen, maar deze is origineel. Daar zijn er maar 120 à 140 van gebouwd.

Misschien ben je nog benieuwd wie er nou een G63 AMG 6×6 bestelt in Solarbeam Yellow. Dat kunnen we vertellen. Op de middenconsole staat vermeld dat deze auto in 2016 is gebouwd voor de Argentijnse voetballer Ezequiel Lavezzi. Hij speelde onder meer voor FC Napoli en Paris Saint-Germain.

Deze auto wordt nu dus gewoon aangeboden op The Collectables en Wouter mocht er even mee spelen, zoals je kunt zien in de video. Mocht je nu denken ‘dat wil ik ook’: via The Collectables kun je een bod uitbrengen! Dat kan nog tot en met 4 juni 20:30.