Leukste ‘verborgen’ feature die jij niet kende maakt comeback

Een feature waarvan zelfs kopers des tijds vaak niet eens wisten dat het bestond, maakt een comeback van bijna LL Cool Jesque proporties.

Autofabrikanten denken soms meer na dan je ze meegeeft. Op sommige vlakken is ‘innovatie’ een groot woord, maar je hebt features en opties waarvan je je afvraagt waarom niemand dit eerder heeft bedacht. En je hebt features die geniaal zijn, maar al jaren onder de radar leven. Al is de reden soms begrijpelijk.

Honda CR-V

Daarvoor moeten we even terug naar 1995. En wel omdat toen de Honda CR-V debuteerde. De Comfortable Runabout Vehicle was Honda’s invalshoek op een ietwat ruige offroader, maar dan met de insteek om ook op de weg goed te presteren. Het is met terugwerkende kracht precies het soort auto wat de wereld wilde, alleen dan een paar jaar te vroeg. Desalniettemin wist Honda wereldwijd toch nog een keurig aantal CR-V’en te slijten en ze waren betrouwbaar genoeg om nog steeds rond te kunnen rijden.

Verborgen feature Honda CR-V

Ook al was de Honda CR-V bedoeld als alleskunner, Honda was de persoon met de outdoor-achtige levensstijl niet vergeten. Zaken als een achterop gemonteerd reservewiel en optionele dakdragers onderstreepten dat. De meest unieke outdoor-feature zat op elke CR-V en veel eigenaren weten het niet eens. De kofferbakvloer is namelijk een grote plastic plaat die een dubbele functie heeft als campingtafel! Het is zo simpel als twee vouwpoten onder de kofferbakvloer monteren, dus als je het niet nodig hebt stoort het ook niet. Inmiddels heeft de wereld dankzij het internet linksom of rechtsom wel eens kennis gemaakt met de CR-V-tafel (en zo niet, bij deze), maar vele eigenaren hebben jarenlang gereden in deze auto en dit nooit beseft. Tegenwoordig is het cult: mensen die expres op zoek zijn naar een eerste generatie CR-V willen er zeker van zijn dat de tafel nog (intact) aanwezig is.

Streken

De Honda CR-V groeide uit tot een vrij gemiddelde SUV, waardoor deze bij de tweede generatie wel zijn streken een beetje verloor. Niet geheel verrassend stopte Honda dan ook met de tafel en geen één CR-V heeft hem sindsdien gezien. Jammer, het had de los te openen achterruit van een BMW Touring kunnen zijn: een moeiteloos te integreren feature als USP voor een lang gebruikte naam. Niks ten nadele van de CR-V, maar het zijn wel dit soort gekke streken die de eerste generatie meer ‘klassiekerwaardig’ maken dan de opvolgers.

Comeback

Voor de Europeanen: helaas moet je dus voor het kopen van de tafel bij een oude CR-V zijn, maar weet je nu wel dat ‘ie bestaat. Voor de Amerikanen onder ons: goed nieuws! De tafel is terug! Alleen niet bij de CR-V, maar bij een auto die sinds zijn nieuwste generatie een soort nieuwe CR-V probeert te zijn als ‘lifestyle-offroader’. We hebben het dan over de nieuwe Passport, die goed ontvangen wordt (mede dankzij gekke stunts).

De tafel is zelfs een tandje slimmer geworden in zijn nieuwe iteratie. In plaats van inklappende poten onderop, moet je ze onderin schroeven. Ietsje meer werk, maar daardoor staat ‘ie in theorie wel wat steviger. Ook heeft Honda een soort geologisch motief in het plastic gestanst, oogt toch wat cooler (en maakt het verwijderen van gemorste limonade lastiger). Het belangrijkste is dat de tafel in de Passport een ‘etage’ hoger gemonteerd kan worden en een soort hoedenplank wordt. Dan is je kofferbak beschermd tegen pottenkijkers omdat jouw campingtafel daar ligt.

Optie

Nadelen? Zoals gezegd maken de schroefpoten het ‘spontane’ van de tafel in de CR-V ietsje minder, maar belangrijker nog: niet elke Honda Passport krijgt deze tafel. Je moet hem namelijk als accessoire bestellen voor 425 dollar. Nou is dat niet veel geld, maar het staat haaks op de geest van de Honda-tafel. Die had elke CR-V terwijl niemand het wist, terwijl de kans nu aanwezig is dat veel Passports hem simpelweg niet hebben. Het is nu echt een accessoire, geen standaard feature die toevallig een dubbelleven lijdt. Maar hey, kudo’s naar Honda dat ze een stukje cult naar het heden proberen te vertalen. Gat in de markt-idee: wie bouwt klaptafels die als kofferbakvloer in de nieuwe CR-V passen?