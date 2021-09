Allememaggies. Bassie wordt geëerd met auto-optocht

Wil je alle auto’s én caravans zien waar Bassie en Adriaan in hebben gereden en gewoond? Kom dan vrijdag naar Vlaardingen. Allememaggies!

Bij veel artiesten is het helemaal bon-ton om te zeggen dat je ze niet kent. Vraag me niet waarom, maar mensen voelen zich blijkbaar beter als ze aan hun vrienden kunnen zeggen dat ze ‘nog nooit van iemand hebben gehoord’. Dat hoort blijkbaar.

Maar dat geldt niet voor Bassie en Adriaan. Er is namelijk helemaal NIEMAND in Nederland (en wellicht ook België) die deze ‘dekselse clown en die vervelende acrobaat’ niet kent. En al beweer je toch van wel, niemand zal je geloven.

Want we zijn allemaal opgegroeid met Bassie en Adriaan. En ben je er zelf niet mee opgegroeid, dan je kinderen wel. Daarom kunnen we de meeste afleveringen van die twee wel dromen.

We kennen ook hun auto’s

Da’s een van de leukste dingen aan Bassie en Adriaan. Hun auto’s. De Honda Prelude is natuurlijk het bekendst. Rood met gele stippen, wimpers en ogen en het liefst met een caravan erachter. Maar ze hadden meer auto’s.

Ik denk dat de Matra Rancho een goede tweede is qua bekendheid. Je weet wel, dat was dat Franse geval dat op geen enkel front logisch was. Of, zoals in onze special over de Rancho te lezen viel:

Het was een terreinwagen zonder vierwielaandrijving. Een ruime gezinsstation zonder achterdeuren. Een duurzame kunststof carrosserie (voor een deel tenminste) monteren op een chassis en frame dat na een weekje buitenstaan verandert in crêpe-papier.

Dat kan natuurlijk allemaal best zo zijn, maar in het rood met diezelfde gele stippen en een caravan erachter is het natuurlijk een toonbeeld uit onze jeugd. Je kon veel van Bassie en Adriaan zeggen, maar ze hadden wel gevoel voor speciale auto’s.

Maar wacht, er is meer

Bassie en Adriaan reden namelijk ook in een Suzuki SJ40, maar alleen als ze op een snoepreisje waren in Spanje of Griekenland. Zeg ik nou snoepreisje? Ik bedoel natuurlijk dat ze op zoek waren naar een diamant. Allememaggies Bassie.

Verder reden ze ook nog in een Ruska Buggy en de nodige Lada’s. Allemaal niet zo bekend als de Prelude, maar ze maken wel degelijk onderdeel uit van de automobiele geschiedenis van Bassie en Adriaan.

Komende vrijdag kun je ze allemaal zien

Want dan is het 17 september en dat is de dag dat Bas van Toor zijn verjaardag viert. In dit geval is het zijn 86ste. En mocht je niet weten wie Bas van Toor is? Dat is Bassie, mar dan zijn echte naam. Maar dat had je vast wel door toch?

Op dit moment is er in Museum Vlaardingen een tentoonstelling over Bassie en Adriaan en de directeur van het museum wil Bas op zijn verjaardag in het zonnetje zetten. Daarom rijdt er vrijdag een karavaan van iconische auto’s over 12.00 uur over de Westhavenkade in Vlaardingen. Ook de caravans zullen erbij zijn.

Aangezien Bas gezondheidsproblemen heeft, is het maar de vraag of hij er zelf ook bij is. Maar als hij zich goed voelt, komt hij zeker, is ons beloofd. Of Adriaan, Robin, Lara, de Baron, Vlugge Japie, B1, B2 en B100 ook komen, is niet bekend.

Allememaggies Bassie!

