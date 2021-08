Kan iemand Bassie even bellen? Iemand is er met zijn Honda Prelude vandoor gegaan en heeft hem op Marktplaats gezet. Allememaggies!

We schrijven vaker over bijzondere tv- of film auto’s. Denk aan Kitt van Knightrider. Of de DeLorean van Doc Brown uit Back to the Future, of de General Lee van The Dukes of Hazard.

Allemaal legendes. Maar ze halen het niet bij de enige echte tv-legende uit Nederland. De Honda Prelude van Bassie en Adriaan. Dus zeggen wij in koor: Allememaggies! Koop deze Honda Prelude op Marktplaats!

Ok, het is niet de échte Prelude van Bassie

Dat is wel jammer natuurlijk. De Prelude die op Marktplaats staat is niet echt door Bassie en Adriaan gereden. Het is een replica. Maar dat is dan ook het enige smetje. Of trouwens, er is nog een ieniemini klein smetje, maar daarover later meer.

De auto in kwestie is wel een echte Honda Prelude. Gebouwd in 1984 en voorzien van de mooie klapkoplampen. En dat zijn niet zomaar klapkoplampen, nee, het is een bijzonder paar lampjes.

Overdag een oog, ’s nachts een koplamp.

De verkoper is zo trots als een clown met 7 slagroomtaarten op de koplampen van deze Prelude. Overdag zien ze er namelijk precies zo uit als de ogen van de Prelude van Bassie en Adriaan, inclusief wimpers.

’s Avonds en ’s nachts daarentegen zie je niets terug van die oogjes. Dan zijn het gewoon normale koplampen, waardoor je in het donker dus gewoon de weg kunt zien. Best handig!

Maar wat is nou dat tweede smetje?

Liefhebbers van Bassie en Adriaan weten dat ‘die dekselse clown en die vervelende acrobaat’ in een caravan woonden. Samen met Robin en Lara, de hond. En al stond die sleurhut altijd op het circusterrein, ze kónden hem verplaatsen als ze wilden.

Met deze Prelude die op Marktplaats staat kan dat helaas niet. Waarom? Omdat er geen trekhaak opzit. En dat is toch wel jammer. Want als je het een beetje goed wil doen, koop je er namelijk ook een caravan bij en je maakt helemaal de blits op de camping. Maar ach, dat is vast op te lossen.

Moeten we nog meer weten over deze Honda Prelude?

Nou, je zou de verkooptekst kunnen lezen. De man/vrouw/baron/robot/clown die deze Prelude op Marktplaats heeft gezet, heeft namelijk flink wat werk gemaakt van de tekst. Inclusief geintjes om te lachen, qua humor.

Daarom denken we stiekem dat het wel degelijk de echte Bassie is die deze prelude verkoopt. Lees maar even.

Dus. Ben jij die andere fan, of een acrobaat op zoek naar een nieuwe auto? Kijk dan niet verder dan de advertentie op Marktplaats en voor slechts 6999,00 euro blijf jij altijd lachen.

Wat er ook gebeurt.