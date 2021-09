Klant neemt allereerste Rivian R1T in ontvangst

Geen concept of een prototype. De eerste Rivian R1T, gereden door een klant, is een feit.

Velen hebben de ambitie, slechts een klein groepje weet te overleven. Tesla is natuurlijk het allerbekendste voorbeeld van een nieuwe autofabrikant dat het ver heeft weten te schoppen. Het merk is echter niet alleen. Ook Rivian bewijst dat het merk meer is dan een luchtkasteel. De allereerste Rivian R1T is namelijk van de band gerold.

Het zal een bijzonder moment geweest zijn voor de medewerkers van de Rivian fabriek. Ondanks het feit dat de fabriek staat in een plaats met de naam Normal in de Amerikaanse staat Illinois.

De afgelopen jaren hebben we veel van het merk Rivian gehoord. Op basis van renders en prototypes ben je toch altijd een beetje aftastend hoe het allemaal gaat uitpakken. Nu met de eerste echte auto voor een klant voelt dat anders. Rivian is hier en de R1T is er helemaal klaar voor.

De R1T is een belangrijk model voor de Amerikaanse markt. De elektrische auto is namelijk een pickup. De prijs in de Verenigde Staten ligt op $ 67.500,- en de opgegeven actieradius is meer dan 500 kilometer.

Rivian is slim geweest door van de eerste auto een pickup te maken. De concurrentie in dit segment is namelijk flinterdun. Ford heeft de F-150 Lightning, maar de eerste klanten krijgen deze pas in de lente van 2022 geleverd. Rivian is er vroeg bij in dit segment en dat hebben ze gewoon goed gedaan.