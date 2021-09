Lezersvraag: Welke optie kun jij missen als kiespijn?

In een Lezersvraag van een tijdje geleden wilden we graag weten welke optie je niet meer kunt missen. Nu exact het tegenovergestelde. Dus, welke optie kun jij juist wél missen als kiespijn?

Ik weet niet of je het je nog een beetje kunt herinneren. De lezersvraag van een paar weken geleden. Daarin vroegen we je naar jouw allerbegeerlijkste optie. In mijn geval was dat de automatische achterklep.

En dat was best grappig, want voordat ik dat ding had, was ik juist van het tegenovergestelde overtuigd. Want wat een nonsens vond ik die dingen. Langzaam, het butst overal tegenaan en alleen show-offs hebben zo’n ding.

Hoe mensen toch kunnen veranderen… Maar was er toen een optie die ik nog wel kon missen? Het liefst als kiespijn?

Welke optie kan ik missen als kiespijn

Ik zat eens en virtueel rondje te maken door mijn auto en te peinzen welke optie ik dan toch kon missen. Persoonlijk ben ik geen fan van de regensensor. Ik vind een ouderwetse interval veel prettiger. Maar missen als kiespijn? Nee.

Stuurverwarmimg? Gebruik ik nooit hier in Spanje. Maar als ik eens op wintersport ga ofzo, zal het vast wel van pas komen. Net als de verwarmde spiegels en stoelverwarming. DAB+ gebruikte ik Nederland al niet (omdat ik zo van Ruis op de FM houd denk ik) en een asbak gebruik ik al jaren niet meer. Maar ze hoeven er niet uit.

Is er dan geen enkele optie die ik met alle liefde zou willen missen?

Het was even zoeken, maar ik heb er een

De meeste opties vind ik dus wel prima. Maar gisteravond bemerkte ik een optie die ik meer storend vond dan behulpzaam. En die zit hem in de verlichting.

Mijn auto heeft meesturende koplampen, dat vind ik prima, zeker op donkere rotondes. Je ziet nog eens wat meer van de weg. Maar wat mijn auto ook heeft, is dat als je een bocht naar links maakt, dat dan de breedstraler/mistlamp aangaat. Voor nóg meer extra zicht in de bochten.

Maar dat werkt dus hartstikke averechts. Er wordt zó veel licht geschenen naar links, dat ik alles zie wat ze op het midden van de rotonde hebben gesmeten. En dat leidt af, zeker voor iemand zoals ik (Hee, een vlinder…). Ik kijk dus meer naast de weg dan erop, dankzij deze optie.

Die kan ik dus missen als kiespijn. Maar wederom gaat het niet om mij, maar om jou in deze lezersvraag.

Dus daarom nog een keer; welke optie kun jij missen als kiespijn?