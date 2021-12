Tesla Cybertruck in ‘productietrim’ wordt er niet mooier op

Er werd een Tesla Cybertruck gespot op een testbaan met een aantal zaken erop die er niet vrijwillig op zitten. Niet echt goed nieuws, maar Elon Musk stelt ons gerust.

De markt van elektrische pickups explodeert ineens. Het is natuurlijk ook logisch: op wereldwijde schaal (maar vooral met dank aan de VS) scoren pickups extreem goed. Het moeilijke van pickups naar het heden vertalen is dat het autotype an sich – en dus de kopers vaak ook – nogal conservatief ingesteld is. Het is niet makkelijk om dat om te zetten naar een potente en interessante nieuwe truck.

Invalshoeken

Er zijn een paar dingen die je dan kunt doen en een aantal daarvan zien we nu al gebeuren. De eerste aanpak is van Ford. Hun F-150 Lightning is ‘gewoon’ een F-150 met een batterijpakket onder de vloer. De aanpak van General Motors met de GMC Hummer lijkt hierop, maar is wel een volledig nieuw zelfstandig model wat we nog niet eerder hebben gezien. Rivian en de R1T gaan nog een stapje verder, want dat is zelfs een compleet nieuw merk wat weer een unieke kijk kan bieden op elektrisch rijden. En dan heb je natuurlijk nog Tesla.

Tesla Cybertruck

Want in tegenstelling tot bovenstaande modellen, is Tesla duidelijk bezig met een complete revolutie als het gaat om de pickup-markt. De Tesla Cybertruck was bizar, is bizar en blijft waarschijnlijk bizar, van zijn hoekige styling tot zijn technisch vernuft. Wel wordt het tijd dat Tesla hem nog relevant maakt. De hierboven genoemde rivalen zijn al druk bezig met de trucks vrij snel op de markt krijgen, terwijl Tesla steeds kampt met uitstel. Ook is het maar de vraag of de Cybertruck wel af is, want de omstreden gepresenteerde truck is officieel nog een concept.

Testwerk

Ze zitten echter niet stil bij Tesla. De Tesla Cybertruck werd gespot op een testbaan waar ze, verrassend genoeg, aan het testen zijn. Dat zal en is normaal geen reden voor heisa, maar de Cybertruck in kwestie wel. We zien namelijk een set spiegels en een ruitenwisser!

Goed, ook dat moet nou eenmaal, maar we laten je even focussen op die ruitenwisser in kwestie. In de video valt het misschien niet helemaal op, in de stills uit de tweet hieronder wel.

BREAKING: New Tesla Cybertruck design spotted at Fremont test track!!!



Source: https://t.co/OeVhsaq71h pic.twitter.com/VyyYpuZ48U — Sawyer Merritt 📈🚀 (@SawyerMerritt) December 10, 2021

Aan de ene kant mooi, want zo kan hij in productie. Aan de andere kant wordt hij er niet mooier op. Je kunt veel zeggen van de Cybertruck, maar het is wel een design zonder enige tierelantijnen. Een set plastic spiegels die zo van een oude Ford F-150 lijken te komen en een knoepert van een ruitenwisser doen daar wel een beetje afbreuk aan.

Niet definitief

Gelukkig is Tesla CEO en misschien binnenkort influencer Elon Musk er als de kippen bij om uitleg te geven op Twitter. De auto moet met deze veiligheidsitems verscheept worden door de wet. Volgens Musk mogen de spiegels zelf achteraf aangepast worden en de ruitenwisser is voor nu hoe het even moet. Idealiter heeft Musk lasers, maar op Twitter heeft de CEO het nu over een inklapbare ruitenwisser die wanneer het niet nodig is weggestopt zit in de voorkant.

Manufacturers have to ship cars with side mirrors by law, but owners are allowed to modify their cars.



The wiper is what troubles me most. No easy solution. Deployable wiper that stows in front trunk would be ideal, but complex. — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

Elders op Twitter laat Musk in ieder geval weten dat dit ruitenwisser-ontwerp niet definitief is. We zijn benieuwd wat de oplossing uiteindelijk wordt. Musk kennende staat een vlammenwerper die de regen eraf brandt ook niet buitenspel.