Decente SUV met V8 youngtimer – Autoblog Advies

Het is een tegenstrijdige categorie auto’s, de decente SUV met V8. Maar ze zijn er. Ook in de Youngtimerregeling.

Autorijden in Nederland is bijzonder duur. Heel erg kostbaar. Als rappers, voetballers en andere celebrities horen hoeveel belasting er op een auto in Nederland, wordt zo’n gele plaat nog eens een status-object.

Voor Jesse maakt dat niet heel erg veel uit. Hij heeft een eigen onderneming en werkt zich te pletter. Op dit moment rijdt hij zakelijk in een Peugeot Partner. Een prima auto, maar het is wel tijd voor een nette opvolger. Zelf zit hij te denken aan een enorme SUV die hij als youngtimer op de zaak kan zetten. Zo kan hij wat comfortabeler alle adresjes langs, de Partner is niet echt bijzonder comfortabel gebleken. Ook heeft de Partner veel te veel ruimte eigenlijk. Dat heeft Jesse niet nodig. Maar ruimte voor de kinderen is wel zo prettig.

Wel is het handig dat de auto een klein beetje ingetogen uitstraling heeft. Een witte Porsche Cayenne Turbo met zwarte velgen en imitatie Techart-bodykit hoeft niet. Een nette donkerblauwe X5 op kleine wielen mag dan wel.

Algemene disclaimer decente SUV met V8

Maak niet de fout door te denken dat deze auto’s goedkoop te rijden zijn. Alles valt qua kosten namelijk heel erg tegen. Het verbruik is 1 op 7, maar wel als je rustig doet. Maar dat ga je niet doen, want je wilt een V8 horen brullen. Onderhoud is standaard duur. Een setje banden of remmen staan gelijk aan een weekje zonnen in de Algarve. Dus als het meevalt qua storingen, onderhoud en verbruik, dan is het alsnog veel. Nog een dingetje, ga voor een 3 liter diesel. Dat past veel beter bij een dergelijke auto, is zuiniger en veelal ook voordeliger in onderhoud. Het is minder leuk qua geluid, dat dan weer wel

De wensen en eisen voor een decente SUV met V8 kun je in onderstaande tabel zien:

Vorige auto’s / huidige auto’s Peugeot Partner HDI Koop / Lease Koop, liefst import Privé / Zakelijk Beide Budget Zo’n 20 mille Jaarkilometrage Maximaal 20.000 km per jaar Brandstofvoorkeur Benzine en V8 Reden aanschaf Wil een ‘echte’ auto Gezinssamenstelling 3 kinderen, 2 volwassenen Voorkeursmodellen No go’s Porsche Cayenne, Hummer

Volvo XC90 4.4 Summum

€ 19.500

2007

135.000

De minst aanstootgevende SUV is misschien wel de Volvo XC90. Het prototype decente SUV met in sommige gevallen een V8. De auto is ontworpen om zo familie-vriendelijk en veilig mogelijk te zijn. Het is de eerste zevenzitter in zijn klasse, waarmee de auto een enorme USP in handen had. De V8 is speciaal door Yamaha ontwikkeld om dienst te kunnen doen in deze XC90 (en later de S80). Het is best een fijne motor, met behoorlijk wat koppel onderin en vermogen hoger in de toeren.

Maar moet je wel voor die V8 gaan? De XC90 is niet echt een sportieve auto en voor een beetje vermogen moet je al toeren maken. Een 2.5T is wellicht een slimmer alternatief. Niet zo gaaf, maar qua verbruik en onderdelen wellicht iets beter te happen. Ander dingetje, probeer een zo recent mogelijk exemplaar te zoeken. Dat is altijd wel het geval, maar bij de XC90 een extra belangrijk dingetje, ze werden aanzienlijk beter naarmate de jaren vorderde. Bekijk hier het XC90 aankoopadvies!

Mercedes-Benz ML500 4Matic (W164)

€ 18.950

2006

170.000 km

Eigenlijk is dit wat je moet willen. De grote ML wordt nog weleens over het hoofd gezien. Men gaat dan liever voor een G of GL, terwijl de ‘purist’ de R-klasse prefereert. De ML500 is misschien wel de fijnste van het stel. Zeker in deze uitvoering. Mercedes had rond deze periode uitstekend begrepen wat je wil van een V8: een volvet geluid met veel koppel.

Met dank aan het grote slagvolume van vijf liter. De ML500 rijdt daardoor een beetje als een diesel. Ja, het verbruik is hoger, maar de gaspedaalrespons is direct en de krachts-ontplooing gelijkmatig. Qua betrouwbaarheid staan deze motoren erg hoog aangeschreven. Het interieur is op zich keurig, maar van een Mercedes-Benz van dit prijsniveau verwacht je wellicht iets meer verfijning. Check hier het ML W164-aankoopadvies om te zien waar je op moet letten .

Land Rover Discovery 3 4.4 HSE (L319)

€ 18.495

2004

160.000 km

De traagste en dorstigste van het stel. En misschien ook de leukste decente SUV met V8. De Discovery is een heel erg bijzondere auto. Ten eerste vanwege het chassis. De Discovery heeft er twee! De auto heeft een zelfdragende monocoque én een ladderchassis. Dit betekent dat de Discovery o de weg erg comfortabel is bijzonder vaardig in het terrein. Het nadeel? De auto is een tikkeltje zwaar. Dankzij de atmosferische Jaguar V8 en de automaat hoef je je qua verbruik geen zorgen te maken: dit ding zuipt ook als je normaal doet.

Wel is het een erg fijne motor, alhoewel de combinatie met de auto niet helemaal denderend is met de Discovery. Nog een voordeel is dat de auto zeer goed uit de voeten kan in het terrein. Het klinkt misschien gek, maar de oude Discovery is eigenlijk een huidige Defender. Kan tegen een stootje, maar niet te spartaans. Qua betrouwbaarheid: het is ouder en Engels, dat kan niet verkeerd gaan. Check hier het Discovery 3 aankoopadvies en de video.

Volkswagen Touareg 4.2 V8 (7L)

€ 21.995

2004

95.000 km

In principe past deze auto perfect bij de aanvraag voor een decente SUV met V8. Je hebt namelijk alles van de Porsche Cayenne, alleen valt het dan aanzienlijk minder op. Een Touareg is een gebruiksvoorwerp, een Cayenne is een statement. Verder scoort de Touareg eigenlijk overal een voldoende. Het interieur is meer dan keurig, alhoewel het navigatiesysteem hopeloos verouderd is.

De motor is behoorlijk potent, meer dan de cijfers doen vermoeden. Het voordeel is dat het de Audi 4.2 is, geen Porsche 4.5. Dat scheelt namelijk aanzienlijk qua betrouwbaarheid in het voordeel van de Touareg. De prijzen zijn ook goed te doen. Net als bij alle andere auto’s in het lijstje moet je zoeken naar originele exemplaren. Er zijn gek genoeg best veel Touaregs die nogal ‘apart’ zijn aangepakt. Een setje ‘Lexus’ lampen of Audi grille is goedkoper dan een grote beurt natuurlijk. Bekijk hier het Touareg 7L-aankoopadvies.

Lexus LX470 (UZJ100)

€ 17.950

1999

180.000 km

Een Toyota Land cruiser met weinig kilometers is niet te vinden. Bij die auto’s kun je 3-4 ton zien als ‘net ingereden. Deze Lexus LX470 is de luxere versie van de Land Cruiser 4.7. In Nederland staan er twee te koop en in Duitsland het dubbele. Dus je moet sowieso even goed zoeken. De betrouwbaarheid van deze auto’s is bijna legendarisch. Dat is natuurlijk zo als je ‘m in goede conditie houdt en je voelt ‘m al aankomen: dat is erg duur.

Nog een nadeeltje: het is namelijk echt een terreinauto met terreinauto- capaciteiten en- beperkingen. Het interieur is ietsje luxer dan een reguliere Toyota Land Cruiser, maar het is vrij verouderd en sober. Een ander nadeel is die 2UZ-DE motor. Je hebt wel een gaaf geluid, maar geen power. Met moeite perst ‘ie er 235 pk uit. Nu voelt ‘ie niet zo zwak aan in het dagelijks verkeer. Maar gas geven is niet zozeer sneller gaan, alleen meer herrie en verbruik. Maar hey, hij blijft dan wel altijd gaan.

YOLO: Jeep Grand Cherokee SRT-8 (WK)

€ 19.999 (Dld.)

155.000 km

2006

Uiteraard mag een Jeep niet ontbreken in dit overzicht. In eerste instantie gingen we op zoek naar een Commander. Maar die was best lastig om te vinden met een Hemi V8 en die wil je wel. De Hemi V8 is krachtig, brult enorm goed en is behoorlijk betrouwbaar. Alleen konden we die niet vinden, er zijn er in Europa ook niet veel van verkocht. Gelukkig vonden we wel deze: de Grand Cherokee in SRT-8-trim. Absoluut geen decente SUV met V8, maar een enorm dikke SUV met V8. Dit was het absolute topmodel met een 426 pk sterke V8. Dat is grofweg 100 pk meer dan de rest in dit lijstje heeft.

Laten we beginnen met het grootste nadeel: het interieur is zelfs naar Amerikaanse maatstaven goedkoop en plastiekerig. Ander nadeel: er kan namelijk geen trekhaak achter. Stom, want dit zou in principe de ideale auto zijn voor een trekhaak zijn. Het is in principe echt een groot stuk speelgoed. Ook naar 2021-maatstaven is het nog altijd een snelle auto. Ten slotte ziet ‘ie er nog erg dik uit, zonder dat het een foute TechArt Magnum-imitatie is. Uiteraard kan het zijn dat Jeroen het helemaal fout vindt, vandaar Yolo.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!