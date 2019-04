Alles wat we weten over de ‘nieuwe’ Civic Type R

Een paar interessante feiten over de facelift van de Civic.

Het is toch ironisch dat het ‘veel te wilde uiterlijk’ van de nieuwste Civic Type R zo omstreden is. In 1997, toen Honda voor het eerst een Civic Type R aanbood, was het niks behalve een Civic EK met een kleine dakspoiler. Als je liefhebber was, dan wist je dat ze wit waren en de kleine Type R-badges stonden voor de rauwe versie. Hoe anders is dat vandaag de dag: de huidige Civic Type R heeft een hoop show, waarvan niet alles de ‘go’ beïnvloedt.

Honda heeft, geheel in Japanse stijl, van de Civic FK sowieso een vrij bijzondere auto gemaakt op visueel gebied. Het is meer een liftback dan een hatchback, met vele design-dingetjes en frutsels die we van de Japanners gewend zijn. De Type R (FK8) doet er nog een schepje bovenop. Dikke splitters rondom, een enorme achterspoiler, vortex-generators op het dak, et cetera. Ook zijn er vele ‘luchtinlaten’ toegevoegd. Nou ja, luchtinlaten: van de omstreeks 20 nieuwe ‘grilles’ zijn er misschien drie functioneel. De rest is allemaal zwart plastic met een grille-motiefje erin. Het maakt van de Civic een dik ding, maar je hoort vaak dat de auto over de top en te extreem is. Het is Honda’s manier om op te vallen, omdat zo’n beetje elke andere fabrikant is overgestapt naar de ‘EK-strategie’. Een paar visuele aanpassingen, niet zo extreem doen.

Naast de visuals zijn de prestaties van de Civic Type R belangrijk. De nieuwste generatie hot hatches tikt de 400 pk aan, de Civic heeft er 320. Voordat je hem daarvoor afbrandt, de auto dient niet vergeleken te worden met de AMG A45, RS3 of Focus RS. Die hebben allemaal vierwielaandrijving, de Civic levert zijn kracht enkel aan de voorwielen. Als je er even rekening mee houdt dat de auto qua pk onder andere de voorwielaangedreven Golf Clubsport (310), Mégane RS (280) en i30 N Performance (275) aftroeft, lijkt Honda de beste te hebben in het net-niet topsegment. De 320 pk gaat gemengd met 400 Nm koppel en komt uit een 2.0 liter viercilinder met VTEC. Tenslotte, om de beleving compleet te maken, mag je schakelen via een handgeschakelde zesbak. Onder het wilde uiterlijk gaat dus ook een wild beest schuil.

Voordat Honda de ondertussen drie jaar oude FK compleet aflost, zit er een facelift aan de horizon. Ook de Civic Type R gaat dan onder het mes. Autoblog’s vaste Nürburgring-spyshot-goeroe @spotcrewda zag recent in de buurt van de Grüne Hölle een ingepakt model rijden, waarschijnlijk dus die facelift. De misleidende wit-zwarte tape verhult de nieuwe voor- en achterbumper, maar als we er even doorheen kijken zien we nog steeds de wilde neppe luchtinlaten. Gezien het feit dat ze compleet verpakt zitten en de auto nog steeds ademt via de gigantische intercooler tussen de koplampen, zullen ze nog steeds nep zijn. Overigens zou de tape op het dak kunnen betekenen dat de nieuwe Civic een koolstofvezel dak krijgt.

Tot zover wat speculaties op basis van wat we zien. Dat is niet zoveel, dus gingen we even het internet rond om te kijken wat Honda voor plannen heeft. Daar een facelift meestal eenvoudig moet zijn, worden de Civic Type R’s flink bij de kladden gepakt. Je hoort ons zeggen ‘Type R’s’, want er gaan al een tijdje geruchten dat Honda de nieuwe spierbundel gaat splitten in meerdere versies, zo meldde Automotive News al in 2017. Nu lijkt aan het licht te komen dat het gaat om twee versies.

De instapper

Allereerst de ‘nieuwe versie’, dat moet een eenvoudigere Type R worden. Iets minder pk dan de huidige, met een iets zachtere insteek. Laten we het zo zeggen: de huidige Type R is een geweldige racer, maar voor een ritje naar Zuid-Frankrijk is hij toch iets te stug. Daarom moet de Grand Touring-versie van de Type R dat gat opvullen, samen met een versie die het ook ontbeert aan lux opties, indien gewenst. Vergelijk het een beetje met de Porsche 911 Carrera T, de meest eenvoudige 911. Omdat Porsche redeneert dat je toch niks doet behalve ermee rijden, heb je ook geen luxe zaken nodig zoals een PDK-bak, maar ook geen aanraakscherm met navigatie en/of Apple CarPlay. Honda gaat van de nieuwe Civic dus een soort ‘Type T’ uitbrengen, de versie waar de krachtcijfers er minder toe doen, maar de beleving juist meer. Dat melden onder andere The Truth About Cars en Motor Authority. De instap-Type R moet ook een stukje goedkoper worden. Met een aanschafprijs van 59.330 euro in Nederland mag dat ook wel.

De krachtpatser

Bij een facelift is het normaal dat ook het aantal pk een beetje toeneemt. De Mercedes-AMG A45 bijvoorbeeld, die na de facelift in 2016 van 360 naar 381 pk schoot. Bij de Civic is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Meer pk uit een viercilinder peuteren is het probleem niet, we berichtten je net nog dat BMW een vierpitter met 600 pk gebruikt voor het DTM-assortiment. Het probleem van de Type R is zijn voorwielaandrijving. Dat is leuk voor de beleving, maar je moet van goede huize komen om meer dan 320-330 pk op de weg te houden in een voorwielaandrijver. Het is daarom niet ondenkbaar dat de Type R daarom de dikke(re) hot hatches gaat vergezellen met een vierwielaangedreven versie. Dan kunnen ze de turbo’s van de tweeliter ook nog eens verder opvoeren naar zo’n 350 pk.

Of er in het gat tussen de bloedsnelle versie en de instapper nog ruimte is voor een Type R zoals we hem kennen, met omstreeks 320 pk en FWD, weten we niet. Ten slotte lijkt het erop dat de vernieuwde Type R gebouwd gaat worden in de VS. De fabriek in het Verenigd Koninkrijk waar ze nu uitrollen, gaat sluiten in 2021. Hoe en wat zullen we binnenkort zien, tot die tijd is dit wat we nagenoeg zeker weten. Overigens, dikke kudos voor Honda als de gele kleur van de testauto ook in de prijslijsten komt.