De Porsche Panamera bestaat tien jaar!

De allrounder van Porsche mag in april tien kaarsjes uitblazen.

Porsche als volumemerk, niemand had dat zien aankomen. Er is kennelijk veel vraag naar SUV’s of sedans van merken in het topsegment, kijk maar naar de Bentley Bentayga, Aston Martin Rapide of Lamborghini Urus. Porsche liet de wereld schudden toen het ‘kleine sportwagenmerk’ naast de Boxster en 911 ineens een SUV ging bouwen. De Cayenne heeft in die tijd zijn daad bewezen, dus ging Porsche verder met het volgende ‘volumemodel’. Dat werd de Panamera, in 2009.

De Panamera kwam niet volledig uit de lucht vallen. Sowieso was het idee van een Porsche met de motor voorin niet nieuw, denk maar aan de 924/944 en 928. Een vierdeurs versie is iets wat we nog niet gezien hadden, tenminste, op productiemodellen. Ja, er was de 911 Troutman-Barnes, die met zijn twee exemplaren niet bepaald aansloeg. Daarna was er nog de totaal niet productierijpe 928 H50, een Shooting Brake. Het ging bij Porsche voor het eerst écht over een zelfstandig vierdeurs model toen in 1988 de 989 gepresenteerd werd.

De 989 is een combinatie van de 928 en de 911. Dat moet wel, want de auto mag een beetje lijken op een 911, maar moet radicaal anders zijn qua layout. Het is immers nogal een slecht idee om een ‘praktische’ Porsche aan te bieden die de motor achterin heeft, waardoor de kofferbak klein is en voorin zit. Dat is namelijk zo ongeveer het minst praktische wat je kunt bedenken. De layout met de motor voorin van de 928 werd gebruikt, waardoor de auto van voren daar ook het meest op lijkt.

In 2009, nadat de Cayenne het geld in het laatje had gelegd, was het dan toch tijd om de ‘989’ te presenteren. Het werd dus de Panamera (970). Het idee van de 989 bleef, een praktische vierdeurs Porsche met de motor voorin, die toch aan kon voelen als een 911. Ook de styling werd daar op gebaseerd, maar daar gaan we het niet over hebben. Ondergetekende vind hem namelijk spuuglelijk en is er niet als enige in, maar om het toch een beetje feitelijk te houden, laten we dat even buiten beschouwing. Autofabrikanten maken namelijk niet expres lelijke auto’s, het is in dit geval ook de vorm die de functie volgt. De lange wielbasis is lelijk, maar kwam de beenruimte achterin ten goede. De ‘poepende hond’-daklijn is ook lelijk, maar daardoor was er genoeg hoofdruimte en blijft de aerodynamische vorm. De voorkant lijkt een beetje op de 911, maar is wat dikker. Dat komt omdat er in de 911 niks ligt, maar bij de Panamera lag daar de motor.

Al met al bleek de Panamera een schot in de roos. In de tijd van de eerste generatie (2009 tot 2016) is de auto geleverd in vele smaken. In eerste instantie kon je kiezen voor de S, 4S en Turbo. Deze hadden of een V6, of een V8, deze leverden rond de 300 pk. Daar werd later een Diesel aan toegevoegd (250 pk), ook een V6. Ook kreeg de auto een topmodel, de Turbo S met 570 pk. De auto was snel voor een dikke sedan, ondanks een gewicht van zo’n 1900 kg. Daarnaast kwamen de eerdergenoemde designaspecten voor de achterpassagiers de limousine-kunsten van de auto ten goede.

Ook werd de Panamera uitgevoerd in een hybride-versie in 2011. Dat bleek uiteindelijk de populairste versie onder de Panamera-kopers. Tweederde van de verkochte Panamera’s was uitgevoerd met een half-elektrische motor. Daarover gesproken: Porsche heeft ter ere van de tien jaar Panamera wat cijfers uitgebracht.

We pakken even wat leuke cijfertjes ertussenuit: 41 procent van de Panamera’s zijn in Europa gebleven. Opvallend, want de eerste generatie Panamera werd georiënteerd op de Chinese markt (daar was ook de onthulling). Overigens is de verdeling tussen de generaties ook opvallend, in de twee jaar dat de nieuwe Panamera rondrijdt is er al bijna de helft verkocht van de eerste generatie, die het acht jaar volhield (73.700 tegen 161.700 verkochte auto’s). Ook de komst van de Sport Turismo heeft Porsche geen windeieren gelegd.

Een nette prestatie voor de grote Porsche. Al is het wel de auto die duidelijk meer op praktische inzetbaarheid gebouwd wordt, en niet op pure snelheid, het is een goede allrounder voor wie een grote Porsche zoekt. Gefeliciteerd, Panamera!