BMW’s ultralichte DTM-viercilinder heeft ruim 600 pk

Alsof het niets is.

Om aan de voorschriften van het nieuwe Class 1-reglement te voldoen, dat gehanteerd wordt door de DTM en de Japanse Super GT, hebben de deelnemende fabrikanten nieuwe motoren ontwikkeld. Viercilinders, om precies te zijn. Na de onwerkelijk krachtige vierpitter die Audi recentelijk van zijn doeken ontdeed, is het vandaag de beurt aan BMW.

Net als zijn concurrent uit Ingolstadt heeft BMW het voor elkaar gekregen een fantastisch klinkende tweeliter vier-in-lijnmotor te creëren die meer dan 600 pk produceert. Het slechts 85 kg wegende motorblok, de P48, levert in de buurt van 610 pk. Echter, dankzij het nieuwe push-to-pass-systeem dat we kennen uit, bijvoorbeeld, de IndyCar, kan hij tijdelijk over nog eens 30 pk extra beschikken. Wanneer de coureurs de desbetreffende knop indrukken, kunnen zij voor vijf seconden 5 kg/u extra brandstof gebruiken – 100 kg/u in plaats van 95 kg/u.

Speciaal voor deze nieuwe viercilinder is BMW in de archieven gedoken om de vooruitgang dat het heeft geboekt aan te tonen. De zogenaamde M121 die in 1969 ingezet werd in het Europees Toerwagenkampioenschap, eveneens een vier-in-lijnmotor, produceerde destijds ‘slechts’ 280 pk bij 6.500 toeren. Hoewel de motor in feite een boostdruk aankon van 1,76 bar, overschreed BMW de 0,98 bar niet, omdat de cilinderkop anders de lucht ingevuurd zou worden.

Extra vermogen is volgens BMW niet het grootste succes van de P48: de nieuwe viercilinder is aanzienlijk zuiniger. Ten opzichte van zijn directe voorganger verbruikt de motor in de M4 DTM 10 procent minder brandstof. De hierboven genoemde M121-motor is zelfs 50 procent gulziger. Dit is volgens BMW mogelijk dankzij nieuwe motorstanden, verbeterde hoge druk brandstofinjectoren en een minimalisering van wrijving. Onder de nieuwe Class 1-regels zullen de teams per auto overigens 1,5 motorblok per jaar mogen gebruiken. De nieuwe P48-motor moet ongeveer 6.000 kilometer kunnen afleggen, alvorens deze wordt afgeschreven.