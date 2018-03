Special: Honda Civic Type-R (EK9)

De GT3 RS onder de hatchbacks.

BMW, Ferrari, Porsche, Lotus: dat zijn ware rijdersauto’s. Bijzondere motoren, uitstekende wegligging, exotische techniek. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Je moet toch wat om je te onderscheiden van het plebs in hun Golfjes, Astra’s en Civics. Is dat echter wel terecht? Je zou denken van wel. De Honda Civic is wereldwijd het prototype nuchtere auto: degelijk, betrouwbaar, veilig en heel erg saai. Daarom vandaag speciale aandacht voor de zesde generatie Civic, de ‘EK’ onder intimi. Ja, de looks zijn saai en er zit geen Audi-plastic in het interieur. Toch is het één van de meest indrukwekkende hatchbacks ooit gebouwd.

De Honda Civic van de zesde generatie kwam in 1995 op de markt. Er was keuze uit een vijfdeurs hatchback, driedeurs hatchback en een tweedeurs coupé, die een jaar later op de markt kwam. Meestal besteden we aandacht aan het topmodel (en dat gaan we ook doen), maar eerst is het zaak even te kijken naar de instapper. Niet zozeer vanwege de uitrusting. Die viel namelijk erg tegen, zelfs stuurbekrachtiging was niet standaard. Onder de kap lag een 1.4 viercilinder met 75 pk, ook niet erg bijzonder. Wel opmerkelijk was de wielbasis, deze was 2,62 meter, wat 11 centimeter méér was dan een vergelijkbare Golf. De Civic was verrassend ruim, ook op de achterbank. Het onderstel was zeer hoogwaardig: alle Civics, dus ook de instapper, waren uitgerust met dubbele draagarmen rondom. Dat is een dure oplossing, maar zorgde voor een uitstekende wegligging. Ondanks de afmetingen en de bijzondere ophanging bleef het gewicht binnen de perken: zo’n 950 kg.

In Nederland was de Civic leverbaar met diverse viercilinders van 1.4 (75 pk), 1.4 S (90 pk), 1.5 en 1.6 (beide 115 pk). In Nederland was het topmodel de VTI. Uiteraard met de befaamde VTEC motor onder de kap. 1595cc was in 1996 niet een groot slagvolume, maar 160 paarden was een flink aantal voor zo’n kleine hatchback. Rond die tijd hadden de meeste concurrenten een piekerige 2.0 zestienklepper met 150 pk. Bij Honda gebeurde er wat meer. Rond de 5.400 toeren kickte de VTEC erin. De ervaring is even oprisping van de kinderlijke jeugd. Je geeft gas, je passeert de 5.000 toeren, het geluid wordt intenser en luider en de auto gaat sneller. De Civic VTI had een handgeschakelde vijfbak die nog niet stond afgestemd op maximale zuinigheid (1 op 12 gemiddeld) én een ideale 0-100 km/u acceleratietijd (8 seconden). Die 1 op 12 was prima haalbaar en die 8 seconden eveneens. Bedenk wel, je was dan al in de derde versnelling.

Net als vaker in de jaren ’90 hield Honda het lekkerste voor de thuismarkt. In dit geval is dat de Civic Type-R. Het was de eerste keer dat de Type-R behandeling werd toegepast op een Hot Hatchback. Het idee van Honda was om er de ideale auto te maken voor dagelijks gebruik, plus trackdays voor in het weekend. In Japan zijn overtredingen in het verkeer not done en dien je je ten aller tijde te gedragen. Even uitwaaien kan op circuits als Tsukuba, Twin Ring Motegi of Okayama. Je kon met deze Civic doen waar een GT3 voor ontworpen schijnt te zijn.

Om de Civic sneller te maken kon Honda voor de makkelijke weg gaan en er een dikke tweeliter in lepelen. Een beetje kietelen, harder onderstel en klaar is Keichi. Nope. De motor was de B16B, een doorontwikkeling van het VTI motorblok (B16A). Het was in feite een B18C motor (uit de Integra Type-R) met een langere stoterstang waardoor de slag van de B18C afnam. Het resultaat was een boring (breedte) van 81 mm en een slag van 77,4 mm. Een overvierkante motor dus. Karaktereigenschap van deze motor is dat ze graag toeren maken. Bij 5.800 toeren knalde de VTEC erin, bij 8.400 toeren werd het maximale vermogen van 183 pk afgeleverd en de begrenzer maakte pas bij 9.000 toeren een einde aan het feestje.

Dan het gewicht van de auto. Een Civic VTI was niet het automobiele equivalent van een Sumo-worstelaar met zijn 1.060 kilogram. Zoveel mogelijk wat niet nodig was, werd verwijderd. De Civic Type-R had minder geluidsisolatie en miste wat luxe items die de VTI wél had. Wel had het interieur een bijzondere ambiance, voornamelijk door de rode alcantara Recaro sportstoelen en het lederen Momo-stuurwiel. Wat je niet kon zien was dat het chassis aanzienlijk stijver was. Normaliter had Civic puntlassen, maar voor de Civic Type R werd alles doorgelast. Ook onzichtbaar was het sperdifferienteel en een versnellingsbak met kortere overbrengingen.

Het uiterlijk gaf ook vrij weinig weg dat dit een potent circuitmonster was. De bumpers waren iets meer aangezet en de achterspoiler was groter. De velgen waren slechts 15” groot: meer was immers niet nodig en zorgt voor een hoger gewicht. De Civic was leverbaar in vier kleuren: zwart, grijs, geel en Championship White. Voor wie de Civic Type-R nog niet hardcore genoeg was en/of raceplannen had met de Civic, was er de Civic Type R Motor Sport Edition. Deze had geen airco en radio. Ook moest de Motor Sport Edition stuurbekrachtiging ontberen. Aan het uiterlijk kon je de Motorsport Edition herkennen aan de kleine stalen velgjes, net zoals bij sommige Lancer Evo’s. Van de Motor Sport Edition zijn er slechts 200 gebouwd, allemaal pre-facelift modellen.

Mocht de Civic Type R te kaal zijn, dan had Honda de Civic Type-Rx in de aanbieding. Deze was juist een stukje luxer uitgerust. Zo waren niet alleen de ruiten, maar ook de spiegels elektrisch verstelbaar en inklapbaar. Muziekje luisteren was nu mogelijk met een heuse CD-Speler. Voor de jonge lezers onder ons, dat was een soort Spotify-USB stick, maar dan met 74 minuten aan geluid op een schijfje. Met een afstandbediening kon je de deuren openen en sluiten. De airconditioning in de Type-Rx ging automatisch. Om dit gewicht enigszins teniet te doen, was het middenpaneel bekleed met een carbon strip (van plastic, overigens) en heuse aluminium pedalen. De Type Rx woog zo’n 1.090 kg. Ook was de Type-Rx alleen leverbaar post-facelift, deze modellen hadden een iets andere voorbumper.

Wat maakte de Civic Type R dan zo bijzonder? Waarschijnlijk is het de analoge benadering van het concept Hot Hatch. Dankzij het lage gewicht kon je extreem laat remmen en hoge bochtsnelheden halen. Omdat de auto zo’n goede, voorspelbare en verfijnde wegligging had, was het mogelijk veel snelheid mee te nemen in een bocht. De hoogtoerige motor in combinatie met het sperdifferienteel maakte het mogelijk dat je bijna per pk het gas kon doseren. De transmissie was trefzeker en precies, evenals de besturing. De voorwielaangedreven Civic Type-R is een precisie-instrument, een vlijmscherp scheermes. De Civic Type-R was een uitstekende metgezel op een circuit, maar stribbelde niet tegen bij een bezoekje aan de supermarkt met je oma.

De Hot Hatch. Het is een combinatie van twee werelden. Hot staat voor heet en daar voldoet de Civic Type-R (en de VTI eigenlijk ook wel) uitstekend aan. Niet alleen door de prestaties in rechte lijn, maar ook door het karakter, de wendbaarheid en de mate waarin Honda bereid was te gaan om er een spektakelstuk van te maken. Dan het hatchback gedeelte. De Civic was uitermate praktisch. Dankzij de genoemde lange wielbasis was de ruimte uitstekend. Het was een Honda Civic, dus er ging vrij weinig kapot (al gebied de waarheid te zeggen dat roest een dingetje begint te worden anno 2018). De Civic was veilig, goed uitgerust en redelijk betaalbaar. Vergeet dat laatste niet. Bij de Honda NSX maakte geld totaal niet uit: het was een prestige object. De Civic Type-R biedt een soortgelijke sensatie voor een fractie van de prijs. Dat is een fenomenale prestatie.

