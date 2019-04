Zoveel kost premium Frans met een stekker

Niet de goedkoopste, wel premium.

Het is moeilijk om anno 2019 met een nieuw merk op de proppen te komen. Wat de boer niet kent vreet ‘ie immers niet, dus wil je dat er een betrouwbare, bekende badge op je auto prijkt. Wat dat betreft heeft Citroën het best slim gespeeld. Zij wilden onderscheid aanbrengen tussen de ‘goedkope’ Citroëns en het serieuze spul. De letters die ze hiervoor gebruiken zijn DS. Als merk komt het lichtelijk uit het niets, maar in de autowereld zijn het misschien wel de twee meest begeerlijke letters.

DS Automobiles is sinds 2015 een zelfstandig merk, maar begon in Europa met ‘rebadges’ van de Citroën DS3, DS4 en DS5. In 2017 voegde de Fransen daar een geheel eigen model aan toe: de DS 7 Crossback. Onderhuids is het gewoon een ‘EMP2′ SUV, het broertje van de Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross en Opel Grandland X. De koets die eroverheen zit is compleet anders. Vol met geinige designdingetjes. Een frisse verschijning, maar zoals het premium-auto’s betaamt: duur.

Veel interessanter is het dat de DS 7 een klein broertje heeft gekregen: de DS 3 Crossback. De standaard rits benzinemotoren vinden we nu even niet interessant, de auto heeft namelijk sinds zijn introductie al een volledig elektrische versie genaamd E-Tense. Deze heeft een 50 kWh groot accupakket, die 136 pk mobiliseert. De WLTP-actieradius is daarmee ongeveer 300 km, waarmee de DS 3 E-Tense geen potten breekt wat betreft actieradius. Misschien dat de prijslijst het verschil kan maken?

Dat komt goed uit, want die heeft Citroën DS bekend gemaakt. We gooien hem er gelijk in: voor 43.190 euro staat er een volledig elektrische DS 3 op je oprit. Dan heb je de So Chic- of Performance Line-versie. De verschillen tussen die twee zijn vooral optisch. De Performance Line+ staat een stapje hoger, met 45.990 euro. De duurste versie, genaamd Grand Chic, kost 47.690 euro. Het is vooral de extra luxe die de duurdere versies kenmerkt, allemaal hebben ze het 50 kWh-accupakket. Wat dan weer wel interessant is: alle vier de versies vallen onder de grens van 50.000 euro. Je kunt ze dus allemaal krijgen met slechts vier procent bijtelling over het hele bedrag.

De DS 7 Crossback E-Tense is er ook nog, maar dit is een PHEV, geen EV. Het hele PHEV-circus is wel een beetje voorbij en daarom mag de DS 7 E-Tense niet meer profiteren van vier procent bijtelling. 22 procent is bij deze je ‘aangewezen straf’. Dat in acht houdende is de E-Tense versie van de DS 7 de dikste DS die er is. De 1.6 PureTech levert met zijn elektrische hulpmotor ongeveer 300 pk. De elektrische range van de 13,2 kWh grote accu is zo’n 50 km/u en je kan tot 135 km/u op enkel die motor rijden. Kosten? 58.360 euro.

Ook de DS 7 komt in een paar smaakjes, maar het verschil tussen de verschillende E-Tense modellen is om en nabij de tweeduizend euro. Standaard heb je de Business, daarboven zit voor 60.060 euro de Executive. De Be Chic zit daar precies tussen met 58.960 euro. Voor de Performance Line en de So Chic mag je respectievelijk 60.160 en 61.060 euro aftikken. Ook hier zitten de verschillen met name in de uitrustingsniveaus.

Beide elektrische Fransozen zijn vanaf vandaag te bestellen in de plaatselijke Salon DS. Wanneer de auto’s dan daadwerkelijk geleverd worden, is niet bekend.