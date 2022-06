Alonso gaat Verstappen aanvallen, maar denkt niet te winnen

Alonso gaat Verstappen aanvallen in de eerste bocht van de race.

De kwalificatie van de GP Van Canada 2022 begon heel erg nat en werd telkens droger. Dat staat eigenlijk altijd garant voor een hele hoop spektakel en mooie beelden. Die kregen we gelukkig ook.

Daar zitten altijd winnaars en verliezers tussen. Zo maakte Serio Pérez eigenhandig een einde aan de geruchten dat hij ook kan strijden voor de wereldtitel. Anderzijds waren er ook een paar verrassingen. Denk aan Zhou, Schumacher en natuurlijk Fernando Alonso. De oude vos heeft het heilige vuur nog steeds in zich, bleek gisteren wel. Hij pakte de tweede plaats.

Alonso gaat Verstappen aanvallen

Na afloop van de kwalificatiesessie gaf hij aan dat hij zeker gebruik wil maken om voor het eert sinds lange tijd weer een race te leiden:

Het was zeker een verrassing. Gisteren gingen we snel, maar we hebben het vaker meegemaakt dat de auto snel is op vrijdag, maar niet op zaterdag. Daarom waren we niet enorm opgewonden over de tijden van vrijdag. Maar na de derde vrije training hadden we zoiets van okay, als dit zo door gaat kunnen we een goede zaterdag beleven en dat gebeurde. We zijn er heel erg blij mee. Fernando Alonso, staat twee plaatsen voor Lewis Hamilton.

Beperkingen

Alonso weet echter ook wel dat het heel erg lastig gaat worden om de Red Bulls en Ferrari’s een hele race achter zicht te laten:

Uiteraard is het doel om de race te leiden in de eerste ronde. Bocht 1, maximaal aanvallen en dan daarna vechten. Het zou echt tof zijn om de race te leiden. Maar realistisch gezien weet ik niet precies wat de kansen zijn. Ik denk dat we ons moeten richten op de top 5. We hebben een goede startpositie, maar we kennen onze beperkingen. We hebben vaker gezien dat Red Bull of Ferrari van achteraan begint en alsnog vooraan eindigt met een flinke marge. Dus ik denk dat die eerste vier posities zijn vastgelegd. Maar vijfde is als een overwinning voor ons, dus daar gaan we voor. Fernando Alonso, blijft realistisch. Maar wel vóór Hamilton.

Topsnelheid

Overigens doet Alonso zichzelf ietsje te kort. Het klopt inderdaad dat de Red Bulls en Ferrari’s door schone lucht sneller zijn, maar de Alpine heeft wel een troef dit seizoen: hun topsnelheid. De Alpine A522 is een auto met weinig last van porpoising en een goede balans, terwijl de RE22-motor van Renault stiekem best een bom is. Dat betekent dat de Alpine’s op het rechte stuk erg lastig zijn in te halen, terwijl de inhaalmogelijkheden juist aan het einde van die genoemde echte stukken zijn.

Dan is het woord nu aan u waarde lezer! Wat denkt u dat gaat gebeuren? Gaat Alonso een lange trein vormen? Of kiest hij eieren voor zijn geld? Laat het weten, in de comments!

