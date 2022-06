Waarom Toyota nauwelijks EV’s heeft

Er is een reden waarom Toyota nauwelijks EV’s omarmt.

Automerken hebben telkens meer elektrische auto’s in het gamma. Als je extreem veel geld spaart, zou er een kans zich aan kunnen dienen dat je er eentje mag kopen. Want er worden te weinig van gebouwd vanwege chiptekorten.

Dat zorgt er dan weer voor dat je nauwelijks een goede prijs kunt krijgen voor die EV’s. Ergo: de mensen die moeten leasen kunnen overstappen. De rest moet blijven rijden in hun oude brikkie. In Nederland hebben we niet voor niets een oud wagenpark.

Consument

Een merk dat duidelijk nog niet vol inzet op die EV-rage is Toyota. Toyota heeft namelijk nauwelijks EV’s in het gamma. Nu zijn er mensen die denken dat het een ernstige fout is van de Japanse autobouwer. Maar het is wel Toyota, een zeer groot en succesvol bedrijf waar heel veel slimme mensen werken. Volgens Toyota wordt het aanbod van Toyota alsnog gevormd door de vraag van de consument en de consument wil het simpelweg nog niet. Althans, niet allemaal.

Volgens Toyota zijn elektrische auto’s namelijk (nog lang) niet zaligmakend. In Nederland is het ideaal. We hebben bijvoorbeeld uitstekende wegen, een groot laad-netwerk en veel fiscale voordelen om een rijdend scheerapparaat te rijdend te houden.

Toyota heeft nauwelijks EV’s, ze komen er wel

Echter, dat gaat zeker niet op voor alle landen. Volgens Toyota zijn hybrides nog steeds nuttig in omgevingen waar laden nog best lastig kan zijn. Daarvoor is Toyota aan het kijken naar andere oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan synthetische brandstoffen en – daar is ‘ie weer – waterstof.

Dat wil overigens niet zeggen dat Toyota totaal geen elektrische auto’s in het gamma heeft. De volledig elektrische bZ4X is een medium elektrische crossover en er komt een elektrische CH-R-esque auto bij. Daarnaast heeft Toyota de Mirai op waterstof. Toyota investeert ook flink in elektrische auto’s, maar zal uiteindelijk niet compleet overgaan tot elektrische auto’s. Ongeveer een derde zal uiteindelijk elektrisch zijn in 2030. Niet ambitieus, wellicht wel realistisch.

