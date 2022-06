Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Canada 2022

Wie pakt de pole en wie stuitert de baan af, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada in 2022?

Na drie jaar is het F1 circus weer op het kleine eilandje in de Saint Lawrence rivier in Montréal aangespoeld. Dankzij de Rony Rona hebben we het even zonder moeten stellen, wat best een gemis is. De Grand Prix van Canada is namelijk vaak een spannende race. Wie herinnert zich bijvoorbeeld niet de heldendaden van Jos Verstappen met zijn oranje helm. Of de epische overwinning van Jenson Button, na een race die uiteindelijk meer dan vier uur duurde?

Na een uiteindelijk wat onkarakteristiek gezapige Grand Prix in Azerbeidzjan, hopen we natuurlijk dat Canada ook dit weekend weer de magie brengt. Deze kwalificatiedag is in ieder geval al veelbelovend. Na een natte derde vrije training is het bij aanvang van de kwalificatie nog steeds erg vochtig. Een perfect recept voor een verrassende grid?

Q1

Iedereen weet hoe laat het is. Dit is geen moment om nog even in de warme droge pitbox te blijven hangen. Alle coureurs zoeken dan ook snel de baan op. Russell is de eerste die een bijzonder rondje rijdt en zet een tijd neer die even blijft staan. Daarachter is het een free for all. Met een dikke acht minuten te gaan zet Magnussen de beste tijd neer. Dat zegt eigenlijk wel voldoende, ook als je incalculeert dat de Haas dit jaar aanzienlijk beter is dan vorig jaar.

Het is misschien het beste om te kijken wie er niet lekker gaan. Verrassend genoeg zijn dat de Astons en Perez. De groene brigade was nog super snel in de trainingen, ook in de natte derde training. Maar nu komt het er niet uit op het moment dat het telt. Team groen maakt een beslissing met beide auto’s te pitten voor nieuwe banden. Maar dat lijkt een dubieuze move te zijn.

Ook de Mexicaanse teammaat van onze held Max moet natuurlijk geacht worden Q1 makkelijk door te komen. Maar dat valt Checo erg zwaar. SP11 balanceert op het randje. Met zijn laatste rondje gaat hij naar P12. Dat wordt uiteindelijk nog P13, maar Perez komt met de schrik weg. Dat komt vooral door de gesmolten snelheid van de Astons, maar ook doordat Gasly wat problemen heeft met zijn linker voorwiel. De Fransman, waarvan eerder vandaag nog officieel bekend werd dat hij ook volgend jaar voor Alpha Tauri zal uitkomen, komt niet verder dan P16 en ligt er dus uit voor Q2.

Het zal inmiddels niemand verrassen dat Latifi ook niet doorgaat naar Q2. Wel opmerkelijk is dat Albon dat wel redt met zijn Williams. Snelle rekenaars weten dan dat er nog een plekje bij de laatste vijf overblijft. Die gaat naar Tsunoda. Voorafgaand aan de sessie wisten zowel Leclerc als Tsunoda al dat ze morgen achteraan gaan starten door gridstraffen. De Japanner doet het daarom rustig aan. Leclerc daarentegen zet desalniettemin wel een tijd op de klokken die goed genoeg is voor Q2. Of hij daarin ook daadwerkelijk een tijd zal neerzetten, is de vraag.

De afvallers: Gasly – Vettel – Stroll – Latifi – Tsunoda

Q2

Hamilton laat aan het begin van Q2 weten dat het moment bijna daar is voor inters. Het team zegt hem voor de zekerheid toch even een ronde neer te zetten op de Full Wets. Een zwik andere coureurs besluit meteen voor de inters te gaan. Dat blijkt de juiste keuze te zijn als Alonso twee seconden sneller is dan de heftig hobbelende Mercs.

Maar het is wel tricky. Albonio en Perez glibberen beiden de baan af. Maar Perez raakt daarbij de muur een stuk harder dan Albon. De Thai kan door, maar de Mexicaan komt niet weg uit de muur. Dit zorgt voor de reeds verwachte rode vlag situatie. Dit is dus precies wat Perez niet moet doen als hij de druk op de ketel wil houden in het WK. Het is ook niet wat Red Bull graag zal zien. Door de gridstraf van Leclerc had Red Bull potentieel een ’twee tegen een’ in handen. Maar nu staat Perez samen met de Monegask in het achterveld.

Enfin, met nog een dikke negen minuten op de klok, is er even pauze. Alonso zal misschien wel balen, want hij gaat als een jekko in deze natte omstandigheden. Met elke minuut die verstrijkt wordt het nu echter droger. Voor de andere Spanjaard op de grid is er wel goed nieuws. Hij komt weg met het opzichtig blokkeren van Ocon. Op droog was dat een zekere straf geweest, maar kennelijk heeft de wedstrijdleiding begrip voor de moeilijke omstandigheden.

Als de sessie weer losgaat, verschijnt er al duidelijk een droge lijn op de baan. Tevens zijn de coureurs aanzienlijk sneller dan voorheen. Dat wordt dus P14 voor Perez, want de rest zal sneller zijn dan de tijd die de Mexicaan op de klokken heeft gezet voor de break. Verstappen zet meteen een megarondje neer en is een seconde sneller dan tweede man Magnussen. Maar, er zit nog veel meer in de baan, zo blijkt als Sainz over de lijn komt en ook onze held nog een rondje neerzet. Het gaat nu nog een keer een seconde sneller. Dit wordt weer zo’n sessie waarbij het moment dat je je beste ronde neerzet cruciaal wordt.

Schumacher zet een paarse eerste sector neer en gaat naar P3 met twintig seconden op de klok. Alonso gaat als Carlos Sainz senior door de laatste bocht en pakt P1. Hamilton staat in de gevarenzone maar worstelt zich naar P4. Als de vlag al een tijdje hangt sleept Ocon de Alpine nog naar P8, wat Bottas terugduwt in de gevarenzone. De Fin kan niet counteren. Opvallend, want zijn teammaat Zhou staat op P7.

Albons inspanningen kunnen niet voorkomen dat de Williams Q3 weer niet haalt, maar P12 is een mooi resultaat voor AA23. Het is Norris die naast Perez het meeste pijn heeft in Q2. De Brit heeft een probleem en komt niet tot een tijd. Zo ‘wint’ Perez toch een plekje en start hij morgen als dertiende.

De afvallers: Bottas – Albon – Perez – Norris – Leclerc

Q3

Naar Q3 dus met twee Mercs, twee Alpines, twee Hazen (jawel!) en dan de vier eenlingen in de vorm van Verstappen, Sainz, Zhou en Ricciardo. Een duel tussen de twee voormalig Toro Rosso teammaten, of komt er een verrassing. Dat laatste zou zo maar kunnen met een goed getimede wissel naar slicks.

Hamilton zet de eerste ronde neer, maar Russell is andermaal drie tienden sneller. Maar dan komt MV1. Max is…één-komma-drie seconden sneller dan Russell. Nou is dat misschien nog niet heel schokkend gezien de vorm van Mercedes dit jaar. Maar ook Sainz komt ruim een seconde tekort bij zijn eerste poging.

Gelukkig voor de concurrentie blijken hun tweede pogingen beter. Schumacher gaat channelt zijn innerlijke Regenmeister en gaat kortstondig naar P2, maar dan komt Sainz tot op twee tienden van Max. Dat lijkt er meer op. Alonso blijft snel en gaat naar P3 op drie tienden.

En dan komen de heldendaden. Russell gaat naar slicks met vier minuten op de klok. Wordt GR63 een hero of een zero? Verstappen wacht niet op het antwoord en maakt met paars-paars-paars de marge naar P2 weer een seconde. Russell spint vervolgens van de baan en laat zien dat slicks misschien toch niet de move waren. Pluspunten voor de poging mag hij echter van ons hebben.

Hamilton gaat naar P2, maar het gat is nog steeds immens. Het lijkt toch Sainz te zijn die de enige is die Max kan bedreigen. Sainz zet een beste eerste sector neer. Maar de Spanjaard heeft een bak overstuur uit de laatste bocht en komt zeven tienden tekort. Landgenoot Alonso gaat het beter af en steelt P2 in de dying seconds. Dat wordt een interessante race morgen dus, hoewel Max wel als de torenhoge favoriet geldt. Campione?

F1 kwalificatie Canada 2022: De volledige uitslag