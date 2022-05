Elon Musk betaalde beschuldiging af met kwart miljoen

Tesla-topman Elon Musk zou zijn beschuldigd van ongewenst gedrag. De oplossing: geld.

Hier op Autoblog kennen we Elon Musk als het gezicht van Tesla. Zoals je wellicht weet doet de ondernemer nog veel meer dan alleen elektrische auto’s aan de man brengen. Zo is hij ook CEO van ruimtevaartbedrijf SpaceX. En daar is iets aan de hand.

Of in elk geval. Daar bleek iets aan de hand. Elon Musk was namens het ruimtevaartbedrijf aan boord van een vliegtuig. Tijdens de vlucht zou er sprake zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag volgens een stewardess.

Let wel, dit is slechts een beschuldiging en dus niet een uitspraak van een rechter. De Tesla-topman zou onder meer zijn jodokus tevoorschijn hebben gehaald. Ook zou hij de vrouw betast hebben en haar een paard hebben beloofd. Maar dan moest hij daar wel een massage voor in de plaats krijgen.

Musk zag de bui al hangen. En wat doe je dan als rijkste persoon ter wereld? Precies wat de allerrijksten doen. Potentiële problemen oplossen met geld. De stewardess kreeg een bedrag van 250.000 dollar als schikking. De zaak zou daarmee niet voorkomen middels een rechtszaak.

Het vermeende grensoverschrijdende gedrag vond in 2016 plaats. Twee jaar later trok de stewardess aan de bel. Met de schikking zou de vermeende gebeurtenis niet naar buitenkomen. Via Business Insider is op basis van interviews en documenten het voorval alsnog uitgelekt.

Musk spreekt het verhaal niet tegen, maar zegt dat het wel heel toevallig is dat het precies nu naar buiten komt. Ook zou er meer achter zitten volgens hem. De Tesla-topman duidt op recente uitspraken die hij deed op Twitter. Onder andere dat hij niet langer van plan was om te stemmen op de democraten, maar kiest voor de republikeinen.

