Alonso: “Verstappen hoort bij de allergrootsten”

Fernando Alonso steekt de loftrompet over Max Verstappen en noemt hem een van de allergrootsten.

Op ietwat koddige wijze werd Max Verstappen vandaag voor de tweede keer wereldkampioen. Hij voegde zich daarbij tussen het zeldzame clubje coureurs dat meer dan één F1 wereldtitel heeft gescoord. Zestien lieden gingen Verstappen wat dat betreft voor, aan het eind van dit artikel hebben we het overzicht nog even weergegeven. Geinig detail: er zijn eveneens zeventien coureurs die ‘slechts’ één wereldtitel haalden.

Na afloop van de race heeft Fernando Alonso zich zeer lovend uitgelaten over Verstappen. De Spanjaard en de Nederlander hebben zoals bekend ondanks het leeftijdsverschil een goede band. Het wederzijds respect neemt belachelijk grote vormen aan. In een speciaal filmpje van zijn team Alpine, verwelkomt Alonso zijn jongere brother from another mother bij ‘de club’.

Tevens spreekt FA14 de hoop uit dat Verstappen meer geluk zal hebben dan hijzelf na het binnenhalen van de titel in 2005 en 2006. Alonso won daarna nooit meer de titel, hoewel hij nog drie keer (voor McLaren en twee keer voor Ferrari) in de buurt kwam. Het is bijna onmogelijk om te denken dat ook Verstappen met dat scenario te maken zal krijgen. Maar ja…Dat gold voor Alonso ook in 2006.

Ook bij de NOS heeft Alonso mooie woorden over voor Verstappen:

Hij is de eerste kampioen sinds de regels flink zijn veranderd, met totaal nieuwe auto’s. Dat gaan mensen zich herinneren. Max is een coureur die zich heel snel kan aanpassen. Dat merk je ook bij wisselende weersomstandigheden. Hij staat er meteen. Dat is een gave. Je kunt dat niet leren. Alleen natuurtalenten hebben dat. Daarom hoort hij nu echt bij de allergrootsten. Fernando Alonso, zelf ook groots

Waarvan akte. En dan natuurlijk nog even voor dat lijstje met andere coureurs die twee titels pakten. Toch altijd leuk voor het betere vergelijkwerk. Deze coureurs haalden naast Verstappen ook twee titels:

Alberto Ascari (1952, 1953)

Graham Hill (1962, 1968)

Jim Clark (1963, 1965)

Emerson Fittipaldi (1972, 1974)

Mika Hakkinen (1998, 1999)

Fernando Alonso (2005, 2006)

MAX VERSTAPPEN!!1! (2021, 2022)

Max moet in de statistieken nu alleen nog Schumacher, Hamilton, Fangio, Vettel, Prost, Brabham, Stewart, Lauda, Piquet en Senna voor zich dulden. Maar die gaat ‘ie allemaal nog opvreten natuurlijk. Straatfeest!