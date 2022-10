S580 met V8 met enorme patta’s is ultieme bazenbak

Een tikkeltje fout, maar wel lekker. De S580 met V8 met enorme patta’s ziet er dik uit.

De Mercedes-Benz S-Klasse van de W223-generatie is in principe altijd al een hele dikke auto. Uiteraard is dikker altijd mogelijk. In Nederland zien we voornamelijk de plug-in hybride, de S580e. Dan heb je een zes-in-lijn met elektrische motor. Er is echter ook een S580, zonder ‘e’. Dan heb je geen hybride, maar krijg je wél twee extra cilinders.

Dat is precies het model dat ze bij PP Exclusive onderhanden hebben genomen. PP Exclusive is een zo’n heerlijk foute tuner uit – hoe kan het ook anders – Duitsland.

Wielen Mercedes S580 met V8

Ze concentreren zich voornamelijk op wielen en dat is wat ze hier hebben gedaan met de toplimo van Mercedes-Benz. Het model is de ‘MV40’ en kenmerkt zich door een hele hoop spaakjes. Het zijn er echt een hele hoop. Voor de mensen die graag tellen, die mogen het specifieke aantal in de commentsectie.

Het zijn gesmede velgen, dus extra licht en en extra sterk. Toch is het gewicht van 14,5 kg niet eens extreem licht. Dat lijkt tenminste zo. Het komt voornamelijk door de maatvoering van de wielen. Het is een breedssetje, uiteraard. Voor zijn ze 10×22 inch groot en achter zelfs 11×22 inch. Daar moeten ook bijzonder banden omheen, uiteraard.

Bandjes

Op de voorzijde 255/30 ZR22 en achter 292/25 ZR22. Ze komen van de firma Falken, type FK510. Aan de voorkant ben je al gauw 280 euro per bandje kwijt. De achterbandjes kosten ongeveer 370 euro per band. Relatief gezien valt dat eigenlijk nog best mee. Om te zorgen dat de wielen een beetje fraai staat, hebben ze de S580 flink verlaagd. Middels een module is de luchtvering aangepast.

Of de motor is aangepast, is niet bekend. De 4.0 V8 is voorzien van twee turbo’s en levert in dit specifieke geval 503 pk aan vermogen en 700 Nm aan koppel. Daarmee kun je in 4,4 seconden naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid van 250 km/u halen.

