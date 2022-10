VERSTAPPEN WEL WERELDKAMPIOEN!

Verstappen is geen wereldkampioen als je rekent. Wel als je naar de FIA luistert.

Het was een wonderlijke race. De Grand Prix van Japan 2022 was twee uur wachten en daarna rijden en daarna een korte race van 28 ronden. Het was al wonderlijk, maar het wordt nog veel wonderlijker. Verstappen wordt gekroond tot Wereldkampioen!

Geweldig nieuws natuurlijk, maar Verstappen en Red Bull geloven er nog niet in. Nu is het een beetje lastig rekenen, maar hij komt volgens de berekeningen van de meesten nog 1 puntje te kort. Ondanks dat Leclerc punten inlevert door de straf, is de afstand net te groot.

De FIA interesseert het niet en kroont hem alsnog tot wereldkampioen. Of ze zijn slimmer. We gaan nog maar eens rekenen.

Hoe zit het nu?

De FIA beroept zich op een andere regel. Omdat er drie ronden gereden zijn voordat de rode vlag-situatie er was, worden er volle punten uitgedeeld. Dus 25 punten voor Verstappen. Bij een race als Spa werd er geen enkele raceronde gereden, bijvoorbeeld.

Normaal gesproken wordt er slechts een gedeelte van de punten uitgedeeld als er de coureurs slechts een gedeelte van de ronden kunnen rijden.

Echter, volgens de FIA zijn de volledige punten van kracht omdat er gewoon een ‘volle’ race gereden is. Hij is begonnen om 14:00 en eindigen om 17:00. Als er nog geen ronden gereden waren, dan werden er minder punten uitgerekend.

Verstappen echt wereldkampioen

Het probleem is dat er twee tegenstrijdige regels zijn in het reglement. Volgens het Woudlopers Handboek van de FIA kunnen niet alle punten worden uitgekeerd, omdat er te weinig ronden zijn gereden.

Vorig jaar was er ook al controverse. Toen was dat omdat er ook al twee tegenstrijdige regels waren in het reglement. De ene regel stelde dat de auto’s zichzelf moesten unlappen, de andere dat de wedstrijdleiding het mocht bepalen naar eigen goedvinden. Dat ging gepaard met heel veel controverse.

Dit jaar is dat niet het geval. Het was uiteraard een kwestie van wanneer Verstappen wereldkampioen ging worden, niet of hij wereldkampioen zou worden.