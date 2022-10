Uitslag Formule 1: Grand Prix van Japan 2022

Wordt Max Verstappen groots, in de Grand Prix van Japan in 2022?

Ouderwets vroeg opstaan, want de Grand Prix van Japan staat weer op de kalender! Er zijn slechtere redenen om vroeg op te staan. De grote vraag van de dag is natuurlijk: wordt Verstappen vandaag voor de tweede keer kampioen in de Formule 1? Verstappen moet daarvoor acht puntjes meer halen dan Leclerc. Op basis van de kwalificatie van gisteren, wordt het een dubbeltje op zijn kant.

Verstappen pakte weliswaar pole position, maar Leclerc was slechts tien duizendsten van een seconde langzamer. Als het zo vandaag finisht, heeft Verstappen de snelste ronde nodig om zijn tweede titel zeker te stellen. Het voordeel is natuurlijk wel: als het nou niet lukt, heeft hij in tegenstelling tot volgend jaar nog een paar races om het af te maken.

Desalniettemin: iedereen wil natuurlijk sowieso de Grand Prix op het fraaie Suzuka winnen. En voor de start zal iedere coureur denken ‘wie weet wordt vandaag mijn dag’. Het regent namelijk in het land van de rijzende zon. Spektakel gegarandeerd!

Start

Verstappen heeft geen geweldige start en Leclerc lijkt hem meteen voorbij te zijn. Maar goed, onze held Max blijft natuurlijk onze held Max. De regerend kampioen houdt de klepel naar beneden en Leclerc gaat niet voor de Senna-1990 move. De Monegask kiest eieren voor zijn geld en settlet voor P2. Achter het leidende duo steelt Perez plek drie van Sainz. Het onderstreept dat ‘de binnenkant’ van de baan wellicht wat meer grip heeft.

De twee Aston Martins hebben een tegenovergesteld lot. Vettel start van een mooie negende plaats en lijkt de voor hem startende Alonso die vanaf P7 start aan te kunnen vallen. Echter raakt de Duitse kampioen de Spaanse kampioen en verdwijnt hij de baan af. Vettel kan zo te zien wel door, maar moet achteraan aansluiten. Daar stond op de grid nog Lance Stroll, maar de Canadees heeft een absolute Jos Verstappenesque superstart. Lance Vance Dance vindt een klein strookje droger asfalt vlak naast de pitmuur en wint zomaar zeven plaatsen.

De regen maakt daarna meteen een paar slachtoffers, waarvan Sainz de grootste is. De Spanjaard aquaplaneert zonder waarschuwing de muur in. Einde verhaal voor Carlos vandaag. Ondanks dat omstandigheden blijven coureurs mensen die willen inhalen. Zhou probeert het in de hairpin, maar spint. Ook Alonso probeert in te halen bij de hairpin. Hem gaat het iets beter af, maar hij moet toch toezien hoe Hamilton hem meteen weer terugpakt. De oude rivalen liggen dus lekker in de clinch.

Albon valt uit met een kapotte Williams en Gasly rijdt rond met extra bodywork op zijn Alpha Tauri. De crash van Sainz, laat namelijk een reclamebord de baan opstuiteren dat eerst bijna Hamilton raakt, maar uiteindelijk eindigt op de neus van Gasly. De Fransman blijkt dat niet leuk te vinden…maar als we dat in beeld zien…is de race al gestopt door de FIA. Jawel, we hebben weer zo’n situatie bij de kladden dat men vindt dat er te veel water op de baan rust en er niet gereden wordt. Anders zou het allemaal ook een beetje te leuk worden.

Of die regen nou echt gevaarlijk is…mwah. Maar het feit dat de wedstrijdleiding een voertuig de baan opstuurt terwijl er nog hard gereden wordt, is natuurlijk wel een enorme faux pas. We zien het niet goed in beeld, maar kennelijk beleeft Gasly na zijn reclamebord-incident ook nog een beangstigend moment als hij een tractor op de baan tegenkomt. Dat is natuurlijk niet handig en zeker niet op een nat Suzuka na wat daar jaren geleden gebeurde met wijlen Jules Bianchi.

Rode vlag

De eerste ronde smaakt omdat het allemaal goed afloopt stiekem naar meer. Maar dan verandert Suzuka 2022, in Spa 2021. Rond half acht krijgen we een bericht dat de race om tien minuten voor het uur weer losgaat. Echter als het bijna zo ver is, komt er weer een uitstel. En niet veel later begint de klok te lopen. Tegenwoordig moet een race namelijk in een tijdslot van drie uur beëindigd zijn. Het grote praten over niks en kijken naar de medical car die rondrijdt begint dan weer…

Herstart

Iets voor kwart over negen onze tijd klimmen de coureurs weer in hun auto’s. Het idee is nu om een aantal ronden achter de safetycar te doen. Hamilton laat al snel weten dat de omstandigheden prima zijn. Ook anderen sluiten zich daar met iets meer of minder enthousiasme bij aan. Alleen geweldige vent Bottas vindt dat er nog wat te weinig zicht is. Nou, kom op dan FIA, let them race!

Met een dikke veertig minuten op de klok, durft men het toch aan. Daar gaan we dan! De slimste mannen gaan natuurlijk meteen de pit in voor inters. Dat zijn Vettel en Latifi. Verstappen denkt daar ook aan, maar kan de gok niet nemen. Voor hetzelfde geld is het hier weer afgelopen over drie minuten, als iemand ‘m in de muur hangt.

Na een rondje komen ook Norris en Bottas binnen. Vettel en Norris zijn beiden al voorbij, wat betekent dat de inters de snellere banden zijn. Gaat Vettel hier gewoon winnen dan? Zijn achterstand op Verstappen is 37 seconden.

De toppers zien het gevaar. Verstappen, Leclerc, Perez, Ocon en Hamilton komen binnen. Alonso, Ricciardo en Schumacher rijden door. Als er een kablabber komt is dat de juiste move, maar…het verschil in de rondetijd tussen de intermediate en de full wet is enorm. Dit wordt heel snel een kansloos verhaal voor de mensen op full wets. Alonso en Ricciardo zien het nu wel aankomen, maar vallen nu al flink terug. Vettel is ondertussen opgeklommen naar P7.

Alleen Haas F1 houdt vast aan de full wets met Schumacher. Het is een gok die je het kleine team niet kan kwalijk nemen. De zoon van is echter een sitting duck. Verstappen maakt snel werk van de Duitser en doet dat heel handig. Bij de tijd dat Leclerc ook voorbij gaat aan Mick, heeft VER al bijna vijf seconden voorsprong op de Monegask. De anderen worden nog meer opgehouden en verliezen nog veel meer tijd op de wedstrijdleider.

‘Mid Race’

Zoals wel vaker loopt de Ferrari van Leclerc nu hij ruimte voor zich heeft eerst een klein beetje in op Verstappens Red Bull. Maar al snel krijgt LEC weer te maken met bandenslijtage en verdwijnt VER met zevenmijlslaarzen uit beeld. In de top-10 zit het gevecht vooral bij Hamilton die dicht in de buurt zit van Ocon en Alonso die Vettel in het vizier heeft. Russell maakt een paar mooie moves in het achterveld, onder andere op thuisheld Tsunoda.

Teammaat Hamilton probeert het ondertussen nadrukkelijk bij Ocon, maar mist de snelheid in rechte lijn om voorbij te komen. Perez komt dichter en dichter in de buurt van Leclerc. CL16 zit met de Fezza duidelijk door zijn banden heen. Het is nu de vraag voor hem en anderen: kom je nog een keer binnen voor een nieuwe set met tien minuten te gaan, of verdedig je track position?

Dat nieuwe banden meer snelheid betekenen, laat Zhou zien. Hij is wel een tweede keer gestopt en gaat daarna als een speer. De Chinees pakt zelfs de snelste ronde van de race. Alonso is de hoogst geplaatste coureur die daarna de gok wel aandurft. Hij geeft P7 op en komt op P10 terug op de baan. Jammer genoeg zijn er nog minder dan tien minuten te gaan.

Finish

Verstappen cruiset naar de zege en vraagt of ze niet nog een keer moeten stoppen om de snelste ronde te pakken op nieuw rubber. Het team vindt het wel best zo. Elders is het wel spannend. Perez jaagt op Leclerc en Hamilton komt maar niet voorbij Ocon. Latifi probeert met hand en tand P9 te verdedigen, die de Canadees eindelijk een puntje zou geven. Alonso pakt in ieder geval P7 terug en zou Vettel nog kunnen bedreigen voor P6.

Perez knijpt er alles uit, maar komt niet voorbij aan LEC. Het gaat letterlijk tot op de lijn en Charles moet Perez een beetje wegduwen om P2 vast te houden. Het kan waarschijnlijk net door de beugel. Achter Perez wordt Ocon vierde, voor Hamilton, Vettel en Alonso. Ook Vettel en Alonso komen naast elkaar over de finish. Russell, Latifi -jawel- en Norris maken de top-10 compleet.

Ricciardo, Stroll, Tsunoda, Magnussen, Bottas, Zhou, Gasly en Schumacher finishen buiten de top-10. Uiteindelijk zijn het alleen de uitvallers van de eerste ronde die de finish niet halen. Toch nog een interessante race dus…Maar ja, had dit niet minimaal een half uur langer gekund?

Na de finish vertelt Johnny Herbert opeens dat Perez toch tweede wordt in plaats van Leclerc en dat Verstappen kampioen is. Straatfeest!

Uitslag Formule 1: Grand Prix van Japan 2022